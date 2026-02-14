Más de 1,1 millones de consultas se perdieron el año pasado en Galicia al no acudir los pacientes

Este año la Consellería de Sanidade admitió que iba a ser "complicado" rebajar las listas de espera. La demanda asistencial de una población cada vez más envejecida y una carencia arraigada de facultativos en algunas especialidades, que la Xunta achaca al Gobierno, derivan en unas expectativas modestas: mantenerse en las cifras actuales. Así lo dio a entender el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la firma de los acuerdos de gestión con las áreas sanitarias, donde se les fijan los objetivos del año.

Mientras decenas de miles de gallegos esperan por una cirugía o por una consulta externa y las agendas de los facultativos echan humo, más de 1,1 millones de citas no fueron aprovechadas. De media, el pasado año los gallegos dieron plantón a su especialista o médico de cabecera unas 4.500 veces al día, contando solo las jornadas laborables, un 10% más que un año antes.

Cuando se analizan las listas de espera, hay que tener en cuenta el ingente volumen asistencial que maneja el Sergas en toda Galicia: a lo largo de 2025 se programaron más de 4,35 millones de consultas en los hospitales mientras que en los centros de salud, la primera línea de atención al paciente, llegaron a superarse los 27 millones, casi 300.000 consultas más.

Los hospitales sufren más absentismo, pero en Primaria se nota más

Los datos que maneja la Consellería de Sanidade elevan a 247.866 las citas a las que los convocados no acudieron en los servicios de atención hospitalaria, un 5,69% de las consultas. Un año antes habían sido unas 2.500 menos y el porcentaje similar: un 5,68%. Son los centros de salud los que tiran del incremento, al pasar de 762.841 consultas perdidas (el 2,85%) en 2024 a las 864.388 (el 3,2%) en 2025. El dato se enmarca en un contexto de déficit de médicos de Atención Primaria que, sostiene la Xunta, afecta a todo el Estado.

Tampoco el absentismo de los pacientes es exclusivo de Galicia. Ni de España. En Francia llegó a barajarse una multa para penalizar a quienes tienen concertados encuentros con sus facultativos y no acuden, aunque las motivaciones detrás del fenómeno son variadas, desde el que se olvida de la cita al que no puede asistir por razones familiares o laborales y no sabe que puede cancelarla o cómo hacerlo, pasando por el recurso a urgencias o a la asistencia privada cuando el paciente entiende que su situación no le permite esperar o porque juzgue que el propio proceso, de carácter leve, haya mejorado.

En los servicios de consultas externas de los hospitales, donde median más días entre la solicitud de cita y el encuentro con el médico, es más fácil que haya despistes, de ahí que las inasistencias pesen más sobre el total, pero el incremento en la comunidad, que no es de las más afectadas por el fenómeno, lo abandera Primaria, que la Xunta prevé reformar para adaptar los tiempos y el número de citas. En 2025 los pacientes dejaron colgados a sus médicos de familia un 15% más de veces: casi 339.000 (un 2,38% de las consultas) frente a 294.917 (2,06%) de 2024. En Pediatría se anotaron 2.125 plantones más, hasta casi los 75.300, que supusieron el 4,77% de las citas (4,45% en 2024).