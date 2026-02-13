Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?

Las sucesivas borrascas también están dejando horas muy complicadas en Portugal. Coímbra esta bajo alerta por la que puede convertirse en una de las inundaciones del siglo. Hay 9.000 personas que podrían tener que ser desalojadas. Fue precisamente aquí donde la enorme crecida de su río, el Mondego, provocó el colapso de un tramo de la autovía A1 entre Oporto y Lisboa. Es la más importante del país. Desde ayer no se puede circular por ella en ese punto, lo que no solo complica el día a día a los ciudadanos portugueses, sino que también obliga a todos aquellos que viajen desde Galicia a Lisboa o viceversa a buscar otras alternativas para evitar el cierre total de la A1 a la altura de Coímbra.

La circulación en la principal autopista que vertebra Portugal ha quedado interrumpida entre los nudos de Coimbra Norte y Coimbra Sul, por lo que es necesario tener en cuenta varios desvíos para todas aquellas personas y, particularmente transportistas, que tengan que viajar en los próximos días entre Galicia y el sur de Portugal.

El colapso de la estructura de la autopista A1 se produjo a la altura de kilómetro 191. Ha sido de tal calado que el Gobierno portugués ya ha advertido que la reposición de la circulación puede llevar «semanas».

Desvíos recomendados

La autovía A1, que une Lisboa con Oporto, colapsada a la altura del dique que se rompió ayer en el río Mondego, en la zona de Casais cerca de Coimbra. / Miguel A. Lopes

Desde Galicia el itinerario más rápido y cómodo (no más económico) continúa siendo el mismo hacia Oporto a través de la autopista A3. Lo mismo al atravesar y salir de la «Invicta» enlazando con la A20 y para llegar a la A1, por la que sí se deberá circular varios kilómetros. El problema llega al bajar hacia el centro del país, donde lo habitual es continuar por la A1 para hacer el resto del recorrido hasta Lisboa: aquí es donde conviene anticiparse y tomar un corredor alternativo antes de meterse en el embudo de Coimbra.

El desvío principal y más recomendado que está señalando la propia concesionaria de la autopista, Brisa es la de dirigirse hacia corredor litoral. Es decir, abandonar la A1 y tomar la alternativa de la «costa» saliendo hacia la A25 a la altura de Albergaria-a-Velha y continuar luego ya por A17 y A8 hasta Lisboa evitando de esta forma por completo tener que pasar por el tramo cortado.

Esta alternativa que es la más aconsejable, ya que permite realizar todo el recorrido por autopista, por lo que a priori es la que mejor encaja para quien priorice la fluidez. Si bien es cierto, estos días tendrá bastante más carga de vehículos debido a los desvíos por el corte de la A1 en Coímbra. Es también la alternativa que recomienda Google Maps, situando el viaje entre la frontera de Galicia con Tui y Lisboa en 4 horas y 27 minutos (435 kilómetros).

También existe la posibilidad de continuar por la A1 hasta Coímbra. Pero los conductores deben tener en cuenta que para evitar el corte, deberán abandonar la vía de alta capacidad y desviarse hacia una carretera nacional (N1) para poder volver a enlazar de nuevo otra vez con la A1. Esta alternativa se prevé más complicada, ya que la vía alternativa podría estar muy saturada, es probable que los conductores se vean inmersos en importantes retenciones a la altura de Coímbra.