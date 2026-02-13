Abierto el plazo para pedir el Bono Emancípate: ¿quién puede solicitarlo?

Desde hoy, 13 de febrero, y hasta el próximo 30 de abril, los jóvenes gallegos menores de 36 años pueden solicitar el Bono Emancípate, que en esta ocasión está dotado con un presupuesto de 3 millones de euros. El objetivo de la ayuda, tal y como han explicado desde el Ejecutivo autonómico en un comunicado, no es otro que dar un incentivo a los jóvenes en el proceso de independizarse, xa sea a una vivienda en alquiler o a través de un contrato de compraventa.

En ambos casos, tanto el contrato de alquiler como el de compraventa debe haberse formalizado con posterioridad al 30 de abril de 2025. En cuanto a la cuantía, podrá ascender a los 1.500 para quienes vivan en contraro de alquiler, y a los 3.000 para quienes hayan adquirido la vivienda.

Entre los requisitos, es esencial no haber recibido la misma ayuda en el ejercicio de 2025, y contar, por lo menos, con una fuente regular de ingresos o que la suma de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a cuatro veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Además, los solicitantes deben tener nacionalidad española o de algunos de los estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, y, como ocurre con el resto de ayudas de esta índole, estar empadronados en la vivienda en cuestión. A mayores, en el caso de que se trate de una persona con contrato de alquiler, este deberá tener una duración mínima de un año.

El objetivo de esta ayuda es ayudar a quienes se independizan a hacer frente a los gastos derivados de cualquier proceso de emancipación, como la compra de mobiliario, menaje de baño o cocina, productos textiles, decorativos o electrodomésticos esenciales.

La solicitud permanecerá abierta hasta el 30 de abril o, de ser el caso, hasta que se acaben los fondos. Una vez concedidas y comunicadas las ayudas, los receptores dispondrán de una tarjeta monedero virtual. Esta deberá usarse antes del 31 de diciembre de este año, siempre en comercios gallegos y de forma física, puesto que no estarán permitidas las compras a distancia.

Se trata de la segunda convocatoria de esta ayuda, que el año pasado benefició a 1.066 personas de casi 4.000 solicitantes. En esta ocasión, con un presupuesto mayor (3 millones frente a los 2 millones de 2025), el objetivo es alcanzar a 400 personas más, esto es, a unas 1.400.