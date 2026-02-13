En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años

El tren de borrascas que afecta Galicia desde el inicio de este año está dejando una situación "extraordinaria" en el ámbito meteorológico, con números que sorprenden. Desde el 1 de enero solo hubo en la comunidad cuatro días sin avisos meteorológicos y una única jornada, el 4 de enero, en la que no llovió en ningún punto. Los temporales, por su parte, generaron un reguero de incidencias, 7.613 en las últimas 3 semanas, y ha caído tanta agua que podría abastecer a todos los gallegos durante nada menos que 113 años. Las precipitaciones han sido el doble de los valores normales.

Los responsables de Meteogalicia, Augas de Galicia y Axega 112, con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a la cabeza, han participado este viernes en una jornada informativa sobre la respuesta que la comunidad está dando a esta abundancia de fenómenos meteorológicos adversos, y que se basa en la coordinación entre distintos niveles predictivos, organizativos y operativos.

En algunos ayuntamientos gallegos, como Rois o Lousame, ha llovido en 44 días más de 1.000 litros por metro cuadrado, "que es lo que llueve en Ourense, de media, durante año y medio", ha ejemplificado la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría.

Los principales ríos gallegos van, de media, 3 veces por encima de su caudal de años anteriores, con picos como el del Arnego-Ulla, que casi multiplica por seis su caudal y, entre el 22 de enero y el 12 de febrero se han dado 1.300 avisos de superación de nivel, ha apuntado Roi Fernández.

En la jornada ha participado también el gerente de la Axega, Marcos Araújo, que ha incidido en la importancia de que estos datos "lleguen de forma sencilla a la población" para evitar situaciones de riesgo. "Lo más importante es mantener una población segura", ha zanjado.

En las últimas tres semanas, en las que se han encadenado sucesivamente varios temporales, el CIAE 112-Galicia recibió más de 50.800 llamadas por este motivo y se gestionaron 7.613 incidencias aunque, por fortuna, ninguna de ellas grave "gracias a la concienciación de la sociedad".

Los dos días en los que hubo más incidencias fueron el 11 de febrero, con 711, y el 23 de enero, con 717, la mayor parte por objetos en las carreteras y accidentes. El plan Inungal, de vigilancia del caudal del os ríos, lleva activo 66 días.