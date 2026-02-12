La Xunta de Galicia lo hace oficial: esta es la fecha de las oposiciones de Educación

Los futuros profesores de Galicia ya conocen la fecha de sus exámenes. La Xunta de Galicia ha confirmado la fecha de las oposiciones de Educación para este 2026: el próximo 20 de junio los opositores se examinarán para optar a alguna de las 1.601 plazas ofertadas.

Según los plazos barajados por el Ejecutivo gallego, todos los exámenes deberían terminar el 19 de julio, dando tiempo a la adjudicación de los destinos provisionales para los nuevos docentes antes de que arranque el próximo curso en septiembre.

Oposición de Educación en junio

Las pruebas para acceder a uno de los puestos ofertados en esta convocatoria de Educación en Galicia empezarán el próximo 20 de junio de 2026 y se prolongarán casi un mes hasta el 19 de julio. La idea es que los nuevos profesores estén disponibles para el arranque del siguiente curso lectivo.

En esta convocatoria se ofertan 1.601 plazas distribuidas en 42 especialidades, una de las mayores ofertas para docentes de los últimos años. Del total de plazas, 1.388 plazas serán de nuevo ingreso y las otras 213 corresponderán a promoción interna.

La distribución de estas plazas por cuerpos es la siguiente:

476 plazas para maestros en ocho especialidades.

en ocho especialidades. 852 para profesores de enseñanza secundaria en 29 especialidades.

en 29 especialidades. 60 plazas en cinco especialidades para profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional.

en sectores singulares de la Formación Profesional. 213 plazas de promoción interna se dividen en 29 especialidades.

La principal novedad en esta convocatoria es que los interinos no estarán obligados a presentarse a las pruebas, medida con la que se pretende agilizar todo el proceso.