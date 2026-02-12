Protesta ante la cárcel de Teixeiro tras la grave lesión de un funcionario
El sindicato convocante de la concentración, este viernes a las 12.00 horas, denuncia una mayor peligrosidad e inadaptación de los nuevos presos
El Sindicato TAMPM (Tú Abandono Me Puede Matar) ha convocado para este viernes una concentración a las puertas del centro penitenciario de Teixeiro, en los accesos principales, entre las 12.00 y las 12.15 horas, como muestra de protesta por la grave agresión sufrida por un funcionario el pasado jueves.
El trabajador resultó herido durante una pelea entre internos en el módulo 3, sufriendo una rotura de tibia con siete puntos de sutura, lesiones que ponen de manifiesto —según denuncian— la creciente peligrosidad y la difícil situación laboral que afronta el personal penitenciario en el centro.
El funcionario, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el viernes debido a la gravedad de las lesiones, intentaba intervenir en una pelea entre dos reclusos. Durante la actuación para separarlos, uno de los internos propinó empujó al trabajador, que cayó al suelo y sufrió una lesión que le causó la rotura de la tibia.
El sindicato convocante de la concentración denuncia el «buenismo» que impera en la gestión penitenciaria, de la que advierte están «ajenos a la realidad de la peligrosidad y de la falta de adaptación de los internos que están entrando». Esta situación, sentencia, culmina con un aumento de las agresiones. Si antes se producía una cada 21 horas en los penales españoles, la ratio ahora -apuntan- es de una cada 15 horas.
