El PP usará su mayoría en el Senado para forzar al Gobierno a traspasar la AP-9 a la Xunta de Galicia
El PP acusa a PSOE y Sumar de frenar en el Congreso la transferencia de la autopista gallega
E. P.
El PP hará uso de su mayoría en el Senado para aprobar en el Pleno de la próxima semana una iniciativa con la que busca forzar al Gobierno central a transferir a la Xunta de Galicia la titularidad de la AP-9, acusando a PSOE y Sumar de «bloquear» esta ley en el Congreso de los Diputados.
Esta moción —iniciativa no vinculante— del PP surge después de que el Gobierno central respondiese por escrito a una pregunta de senadores gallegos que el contrato de concesión administrativa de la AP-9 «está plenamente en vigor» y que, por tanto, «no procede su rescate».
En cualquier caso, los «populares» han elevado este asunto al Pleno de la próxima semana y buscan que el Ejecutivo central transfiera a la Xunta de Galicia la titularidad de la AP-9, así como las competencias sobre el régimen jurídico de su concesión administrativa y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el Parlamento de Galicia por unanimidad respaldó una proposición de ley para transferir la AP-9 a la Xunta y que la tramitación en las Cortes Generales ha estado marcada por «obstáculos», tras el «bloqueo» del Congreso, imponiendo hasta 60 prórrogas del plazo de enmiendas, acusando a PSOE y Sumar de impedir que se avance en una petición que «concita la voluntad de la sociedad gallega».
«Los gallegos reclaman la necesidad de conseguir una autopista de gestión autonómica, una autopista gallega y libre de peajes», añaden los «populares» en su exposición de motivos.
