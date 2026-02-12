Investigadas dos personas por tráfico ilegal de marfil y aprehendidos dos lotes de figuras y joyas en Galicia
La Guardia Civil ha intervenido en A Coruña un lote de cinco figuras de elefante y otro de cuatro piezas de joyería elaboradas con marfil, sin la documentación legal necesaria
E. P.
El equipo del SEPRONA de la Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña investiga a dos personas por un supuesto delito contra la fauna y por tráfico ilegal de marfil, en una actuación enmarcada en el Plan de acción español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES).
La investigación se inició cuando los agentes detectaron la publicación de dos anuncios en conocidas páginas web de compraventa de artículos de segunda mano, en los que se ofertaban piezas de marfil, cuya comercialización está regulada por el convenio CITES y por un reglamento europeo.
La normativa vigente prohíbe la venta o la tenencia para su venta de especímenes incluidos en el Anexo A, salvo que se demuestre fehacientemente que han sido adquiridos o introducidos en la Unión Europea conforme a la legislación de conservación de fauna y flora silvestres. A los implicados se les atribuye el tráfico de partes de especies protegidas sin la documentación legal exigida para realizar actividades comerciales de marfil de elefante (Loxodonta africana).
Los agentes del SEPRONA lograron identificar a las personas que habían puesto los anuncios, una de ellas en Neda y otra en A Coruña. En el momento de la intervención, los propietarios no aportaron documentación que acreditase la legal procedencia y tenencia de los especímenes, por lo que se levantaron actas por presuntas infracciones administrativas de contrabando.
Además, la Guardia Civil aprehendió un lote de 5 figuras de elefante de diferentes tamaños, y un segundo lote de 4 piezas de joyería, todas ellas elaboradas con marfil. La naturaleza del material fue confirmada posteriormente mediante un informe pericial emitido por la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en colaboración con técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Las piezas intervenidas han sido depositadas en la dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña y las diligencias han sido puestas a disposición judicial.
