Educación endurece la penalización a los profesores que no respondan al llamamiento para realizar una sustitución

La Consellería de Educación ha firmado este miércoles una modificación de las condiciones de trabajo de los profesores que, como principales novedades, suprime la obligación de los interinos y sustitutos de presentarse a las oposiciones y, por otra parte, supone la implantación de un nuevo procedimiento para cubrir las sustituciones en los colegios e institutos. Los avisos para ocupar las vacantes disponibles ya no se realizarán mediante llamadas telefónicas a los aspirantes, sino que se harán por SMS y por correo electrónico. Pero este cambio de método conlleva consecuencias: la Xunta endurecerá las penalizaciones para los docentes que desatiendan los llamamientos para realizar una sustitución.

La primera vez, la penalización será de 30 días lectivos fuera de las listas de contratación. A la segunda, la sanción se eleva ya a 60 días lectivos, casi la mitad del curso escolar. Y a la tercera, la exclusión es definitiva.

Hasta ahora, el procedimiento para convocar a un profesor a una plaza vacante consiste en realizar tres llamadas telefónicas. Si a la última no respondía, se entendía como rechazo a la oferta y la penalización era de solo siete días naturales. Este sistema implica que las personas interinas y sustitutas deben estar pendientes de atender llamadas en horarios variables.

El nuevo procedimiento se gestionará mediante una aplicación informática y los llamamientos se efectuarán por SMS y correo electrónico.

A los aspirantes, cuando toque realizar una sustitución, se les notificarán las vacantes disponibles en una determinada zona y, en un plazo de 24 horas, tendrán que marcar las que prefieren y por orden de prioridad. Si no lo hacen, y no es por una causa justificada, es cuando la Consellería de Educación entiende que el profesor declina la oferta y le aplica la sanción.

La previsión oficial es que el nuevo procedimiento comience de manera experimental durante este año, con la idea de que esté a pleno rendimiento al inicio del próximo curso académico.

En todo caso, a lo largo 2026-2027, la comisión de seguimiento del acuerdo hará un control continuado del proceso y trabajará con la flexibilidad necesaria para resolver incidencias y garantizar que no se produzcan sanciones indebidas, según indica la Consellería de Educación.

Estas modificaciones las firmaron los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y CSIF, pero no así la CIG, que rechazó tanto el nuevo sistema informático de adjudicación de sustituciones como el régimen de penalizaciones.

La otra modificación relevante y adelantada ya por el departamento que dirige Román Rodríguez es que se elimina el deber de presentarse a las oposiciones para mantener la posición consolidada en las listas de contratación. Xunta y sindicatos argumentan que la medida permitirá agilizar el proceso selectivo y mejorar el funcionamiento de los tribunales, al reducir carga burocrática y organizativa, además de favorecer la conciliación del personal incluido en listas.