La borrasca Nils se aleja de Galicia tras soplar a 174 km/h y causar 800 incidencias

La borrasca Nils se aleja este jueves de Galicia tras dejar rachas de viento que alcanzaron los 174,5 km/h en la Serra do Xistral, en Muras (Lugo), durante la tarde del miércoles.

Los datos de MeteoGalicia recogen otras rachas muy fuertes durante el paso de Nils, como los 156,4 km/h en Cabeza de Manzaneda (Ourense), los 153,8 km/h en Cervantes (Lugo) y los 138,8 km/h en Carballeda de Valdeorras (138,8 km/h).

En las primeras horas de este jueves, O Xistral ha vuelto a registrar los vientos más fuertes, con una racha de 120,1 km/h.

Son los datos de una borrasca que puso a Galicia en alerta naranja por lluvia, viento y mala mar; esta última escaló al rojo durante la madrugada de hoy en el litoral noroeste de A Coruña.

«La borrasca Nils sigue su movimiento por Francia hacia el este y en Galicia hoy quedamos en una situación meteorológica mucho más tranquila, con vientos moderados del suroeste y alguna lluvia muy débil e intermitente, a la espera de un nuevo frente que llegará por la noche», ha explicado MeteoGalicia en su perfil de X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a todo el litoral gallego en aviso naranja por temporal costero, que irá bajando hacia el amarillo durante la tarde y noche de hoy.

Cerca de 800 incidencias

En total, Nils ha dejado cerca de 800 incidencias entre el miércoles y el jueves en Galicia, con A Coruña como provincia más afectada y una gran parte por la caída de árboles y ramas en vías de circulación, pero ya se aleja de la comunidad.

Los servicios de emergencias realizaron 110 acciones de prevención y riesgo. Además, ha destacado el número de incidencias en circulación y las llamadas por cables de luz o teléfono en vías de comunicación (49), así como restos de accidentes en vías (40). En cuanto a las carreteras, el 112 ha registrado un total de 15 carreteras inundadas debido a las lluvias de los últimos días y 82 accidentes de tráfico, 61 de ellos sin heridos. Por provincias, la más castigada ha sido la de A Coruña, con 319, seguida de la de Pontevedra, con 237, y la de Lugo, donde se alcanzaron las 153 incidencias. Por último, en Ourense se notificaron unas 82.

Del mismo modo, los ayuntamientos en los que se registraron más notificaciones por los efectos de la meteorología adversa han sido el de A Coruña (44), A Estrada (23), Lugo (23), Vigo (23) y Pontevedra (22).

Incidentes en vías de circulación

De los incidentes más destacados, permanece cortada al tráfico la autovía A-6 por daños en el túnel de Neira, a su paso por la localidad lucense de Baralla, en dirección A Coruña. El tráfico se desvía por la N-6.

En A Coruña, permanece totalmente cerrada la Tercera Ronda por seguridad, ya que el fuerte viento de este miércoles, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, afectó a la estabilidad de un pórtico de señalización. Así, hasta que las condiciones meteorológicas permitan desmontar la estructura el tráfico estará cortado desde el Pavo Real hasta Marineda y se mantiene abierto el desvío del hacia A Grela.

Asimismo, ya ha sido reabierta a la circulación, en ambos sentidos, la A-52, que tuvo que ser cerrada al tráfico este miércoles por la caída de un árbol a su paso por Melón, en sentido Vigo, y también por desprendimientos ocasionados por las intensas lluvias en A Cañiza.

También se reportó la presencia de numerosos árboles en vías principales, como en la AP-9 en Mesía, en O Porriño y Padrón, en la N-120 en Nogueira de Ramuín o en la AG-31 en Celanova y en la AG-64 en Xermade.

Sobre otras incidencias, el 112 Galicia ha destacado el desprendimiento de parte de una cúpula que cubre un jardín en el Matadoiro, en A Coruña.

Por otro lado, el transporte de ría en Vigo funciona con normalidad después de que este miércoles tuviese que suspenderse el servicio desde las 10.30 horas.