Las administraciones se dejan en obra pública casi 4,5 millones cada día en Galicia: un 10% más en un año

A pleno rendimiento en calles, carreteras y edificios de toda Galicia. Así trabajaron durante 2025 las palas, excavadoras y grúas contratadas por las administraciones públicas, que mantuvieron un ritmo inversor intenso pese a la inflación y al encarecimiento constante de los materiales —con subidas del hormigón del 10% cada enero y repuntes adicionales en algunos veranos—. Nada de eso frenó las licitaciones: el año se cerró con más de 1.625 millones de euros en obra pública, lo que equivale a casi 4,5 millones invertidos cada día, según el balance de la Federación Gallega de la Construcción.

Desde la pandemia, el volumen de proyectos no ha dejado de crecer y la lista es tan amplia como cotidiana: asfaltados, construcción de rotondas, nuevos accesos, obras de saneamiento, rehabilitación de parques, mejoras en centros escolares y deportivos, nuevas edificaciones civiles y reformas de inmuebles deteriorados. Los más de 1.625 millones licitados suponen un incremento del 10,65% respecto al ejercicio anterior y solo quedan por debajo del récord de 2023, cuando se superaron los 1.647 millones.

La única administración que redujo su inversión fue el Gobierno central, que recortó un 15,5% sus licitaciones en Galicia, pasando de 498 millones en 2024 a 420,8 millones en 2025, en contraste con el impulso del resto de organismos. La Xunta lideró la inversión con 541,8 millones, un 20% más que el año anterior, seguida de los concellos, que superaron los 505,6 millones, casi un 18% más. Las diputaciones también aceleraron, con 75,7 millones licitados —un aumento cercano al 40%—, mientras que las universidades protagonizaron uno de los mayores saltos, alcanzando los 81 millones, más del doble que los 36,2 millones del ejercicio previo.

Por provincias, A Coruña encabezó el mapa gallego con más de 629 millones licitados, un 20% más que el año anterior. Pontevedra, con 528,68 millones, fue la única que redujo su inversión (un 7,4% menos). Ourense protagonizó el mayor crecimiento, rozando los 243 millones y disparándose un 35%, mientras que Lugo superó los 224 millones, casi un 16% más que en 2024.

El balance global dibuja un escenario de fuerte dinamismo inversor en Galicia, donde la obra pública se consolida como un motor económico capaz de sostener actividad y empleo incluso en un contexto de costes crecientes. La descentralización del esfuerzo —con Xunta, concellos y diputaciones compensando la caída del Estado— revela una estrategia territorial clara: modernizar infraestructuras, renovar equipamientos y activar proyectos que estaban pendientes desde hace años.

Ciudades

En el ámbito urbano, 2025 dejó un giro inesperado: el desplome inversor del Concello de Vigo, que recortó un 50% su volumen de licitaciones. Tras años liderando el ranking municipal, cayó al tercer puesto con 30,4 millones, muy lejos de los 61,3 millones de 2024. Pero se trata de un volumen licitador similar al de años anteriores, que se movió entre los 32 y 33 millones de euros, ya que la excepción la marcó ese 2024. La sorpresa del año fue Ferrol, que pasó de 6,1 millones a casi 34,4 millones, situándose en primera posición.

A Coruña ocupó el segundo lugar con 30,5 millones, con una ligera caída del 1,16%. Pontevedra licitó 27,8 millones, un 55% más; Ourense alcanzó los 17,14 millones, un 118% más; Santiago redujo su inversión a 9,8 millones, un 18% menos; y Lugo cerró con 5,3 millones, un 10% de incremento.

En la provincia de A Coruña, destacan las inversiones de Arteixo, con más de 15,3 millones (220% más) y Oleiros, con casi 13 millones (un 210% más). El volumen inversor de las tres urbes de la provincia coruñesa junto con las licitaciones de Arteixo y Oleiros roza los 103 millones, lo que supone el 46% de los proyectos sacados a concurso en la provincia: casi 222,2 millones.

Entre las obras acometidas por el Concello de A Coruña, destacan la reparación de la pasarela entre las estaciones para garantizar la seguridad y corregir daños estructurales por 1,16 millones de euros, la ronda peatonal en el tramo Sagrada Familia (1,134 millones) o la reurbanización para la mejora de la accesibilidad peatonal en el barrio de las Flores (1,133 millones).

En el caso del Ayuntamiento de Ferrol, se coloca a la cabeza el proyecto de la Ciudad del Deporte con la instalación del FIMO en A Malata, con una inyección de 6,16 millones de euros, seguido de las obras en Abrir Ferrol al Mar, en el entorno del Arsenal, Ferrol Vello y Magdalena con más de 5,5 millones.