CURIOSIDADES
Una vía apta solo para «residentes» en el cementerio de Corrubedo
La curiosa señalización está causando furor en las redes sociales
J. M. Ramos / Suso Souto
Los vecinos y visitantes que en los últimos días se acercaron al cementerio de Corrubedo (Ribeira) se toparon con una curiosa y enigmática señal que, interpretada al pie de la letra, prohíbe el paso por la vía de acceso a la necrópolis «agás residentes cemiterio».
Más allá de pensar en una posible multa, a muchos les habrán surgido otras preocupaciones y, sobre todo, dudas. ¿Paso o no paso? Esa es la cuestión. Otros se preguntarán de quién ha sido la decisión de tal restricción.
En las redes los comentarios su multiplican, a cual más original. «La santa compaña», «Ya encontré la famosa curva de la niña...», «Debes ser el alma de la fiesta», «Me parece muy bien. Los muertos seguro que son más respetuosos», o «Puxerona polos santos inocentes».
Otros prefieren buscar razonamientos y preguntas «lógicas». Así, uno de los internautas asegura: «Bueno, el cementerio de Fisterra no se llegó a legalizar, y allí vivía gente en algunos nichos... Los gallegos somos así». Otro apela a la imaginación y afirma: «Me imagino que los supuestos muertos irán antes de morirse porque como no puede llevarles nadie».
Ahora toca a cada uno decidir si se arriesga o no a saltarse la prohibición.
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- La Xunta suprimirá 90 trámites administrativos para reducir papeleo
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes