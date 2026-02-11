¿Qué representa reforzar la jefatura de servicio en Atención Primaria?

En el corazón del planteamiento manifestado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño ayer en el Parlamento está la apuesta por reforzar el mando clínico dentro de los centros de salud y por dar más peso a la Primaria en la estructura de gestión de las áreas sanitarias. Un punto sensible en un nivel asistencial que suele denunciar menor capacidad de decisión frente al hospital.

Caamaño, lo formuló como una prioridad. Mejorar la Primaria pasa por «reforzar el papel de la jefatura de servicio» —indicó— y fortalecer «la propia estructura de gestión» en las áreas.

Priorizar

En la práctica, el mensaje se traduce en un intento de dotar de mayor autoridad operativa a quien coordina la asistencia diaria: ordenar equipos, distribuir cargas, ajustar circuitos y priorizar de forma homogénea —por ejemplo, qué se resuelve en consulta, qué se deriva, qué se canaliza por enfermería u otras figuras de apoyo—.

Y esa reorganización se completa con un segundo frente, que es el de los perfiles de refuerzo. El grupo asistencial anunciado por la Xunta trabajará, además de en las agendas, con la idea de descargar tareas y especializar funciones (con nuevos técnicos de salud o matronas) para que el médico y la enfermería se centren en la actividad estrictamente clínica.