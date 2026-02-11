¿Qué representa reforzar la jefatura de servicio en Atención Primaria?
La Xunta reordenará los centros de salud con más mando clínico
En el corazón del planteamiento manifestado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño ayer en el Parlamento está la apuesta por reforzar el mando clínico dentro de los centros de salud y por dar más peso a la Primaria en la estructura de gestión de las áreas sanitarias. Un punto sensible en un nivel asistencial que suele denunciar menor capacidad de decisión frente al hospital.
Caamaño, lo formuló como una prioridad. Mejorar la Primaria pasa por «reforzar el papel de la jefatura de servicio» —indicó— y fortalecer «la propia estructura de gestión» en las áreas.
Priorizar
En la práctica, el mensaje se traduce en un intento de dotar de mayor autoridad operativa a quien coordina la asistencia diaria: ordenar equipos, distribuir cargas, ajustar circuitos y priorizar de forma homogénea —por ejemplo, qué se resuelve en consulta, qué se deriva, qué se canaliza por enfermería u otras figuras de apoyo—.
Y esa reorganización se completa con un segundo frente, que es el de los perfiles de refuerzo. El grupo asistencial anunciado por la Xunta trabajará, además de en las agendas, con la idea de descargar tareas y especializar funciones (con nuevos técnicos de salud o matronas) para que el médico y la enfermería se centren en la actividad estrictamente clínica.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- La Xunta suprimirá 90 trámites administrativos para reducir papeleo
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes