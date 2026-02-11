Narcosubmarinos en Galicia: por qué se han convertido en el transporte favorito de los traficantes

La investigación del naufragio del «Nuevo Santa Irene» reaviva las sospechas sobre la alerta por la presencia de narcosubmarinos en las rías gallegas. El cargamento de gasóleo, trajes de supervivencia, sistemas de navegación avanzados y otros enseres; hacen sospechar a la policía de que pueda tratarse de un «petaquero», que es como se conoce en la jerga a los que abastecen de combustible a las embarcaciones de narcotráfico.

La orografía gallega ha sido históricamente un factor clave para el asentamiento del narcotráfico, que tradicionalmente utilizó la vía marítima para la introducción de droga y que, posteriormente, cogió fuerza el transporte en contenedores.

Hace unas semanas el jefe de Aduanas de Galicia, Jaime Gayá, advertía en una entrevista a Europa Press de que los semisumergibles se han convertido ya en una vía «consolidada»para la introducción de cocaína y asegura que reciben «alertas periódicamente» de batiscafos próximos a la costa gallega, en un contexto de «repunte» del tráfico de este estupefaciente. Esta popularidad del vehículo ente los narcos nos lleva a preguntarnos por qué se elige este método y cuánto tiempo lleva operando en Galicia.

20 años entre el primer narcosubmarino y la primera detención

Aunque la presencia de estos transportes pueda sonarnos más de un tiempo a esta parte, el primer caso registrado de intercepción de un narcosubmarino en Galicia se remonta al año 2006. En aquella ocasión, un grupo de narcotraficantes intentó transportar cocaína por la ría de Vigo sin éxito.

La Guardia Civil se hizo con la embarcación después de que esta quedase abandonada cerca de la costa. Cuando un tiempo después se detuvo al piloto de la nave, este confesó que planeaban salir hasta alta mar con la embarcación y se arrepintió en el último momento. Aunque era la primera vez que se registraba su uso en Galicia, ya era conocida en América por su facilidad para burlar radares y transportar droga.

El primer narcosubmarino detenido en Galicia en el año 2006. / SALVADOR SAS

Aunque desde entonces se ha detectado el uso de estas embarcaciones en más ocasiones, no fue hasta el año pasado que se detuvo por primera vez a los tripulantes de un narcosubmarino, casi 20 años después del primer avistamiento. Además de ser la primera detención de tripulantes de este tipo de embarcaciones, fue una de las más sonadas por las explicaciones que dieron los detenidos.

En septiembre de 2025, la Policía Nacional detenía a los tripulantes del narcosubmarino que acababa de llegar a A Pobra do Caramiñal (ría de Arousa) para desembarcar 3.650 kilos de cocaína, que llegaron en un semisumergible. La operación policial, denominada 'Saona', se saldó con la detención de 14 personas empezando el día 13 con el apresamiento de los tres navegantes. Lo que viralizó la detención fue que los detenidos intentaron burlar la presencia policial alegando que eran peregrinos y querían huir en un taxi mientras iban con la ropa empapada.

La recurrencia de este medio de transporte para la entrada de droga en la península y en Europa ha puesto en relieve

Por qué se han popularizado los narcosubmarinos

Aunque el término utilizado popularmente sea el de narcosubmarino, lo correcto sería hablar de 'semisumergibles'. Estas embarcaciones no cuentan con la tecnología necesaria para hacer funcionar un submarino y no pueden sumergirse a gran profundidad o mantenerse bajo el agua durante demasiado tiempo.

Su estructura es más cercana a la de un barco modificado, de fabricación casi artesanal y diseñado para poder transportar una gran carga. Sus características les permiten ir a pocos metros bajo el agua sin ser detectados por las autoridades, en especial de noche y con el mar un poco revuelto.

Los expertos coinciden en que se han consolidado por su capacidad de pasar desapercibidos para los sistemas de vigilancia habituales, pero sus carencias operativas los pueden delatar. Investigaciones como la del naufragio del Nuevo Santa Irene muestran cómo las autoridades vigilan la figura de los petaqueros.

La tecnología y la capacidad de los narcosubmarinos hacen poco probable que estos puedan cargar la droga al otro lado del Atlántico y cruzar el océano sin ayuda de una embarcación mayor. El modus operandi es asistir o directamente transportar el semisumergible en otro buque y dejarlo cerca de la costa. Una vez allí, como se sospecha en el caso del barco naufragado en O Grove, otros barcos salen desde Galicia para proporcionarles repuestos y combustible con los que terminar la descarga de la droga.