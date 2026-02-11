Juegos poco inocentes de los jóvenes

Los adolescentes que apuestan juegan con fuego. Expertos en adicciones juveniles, como el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta, advierten que es una población especialmente vulnerable dado que «cualquier conducta potencialmente adictiva que se inicia en la adolescencia suele tener entre tres y cuatro veces más de probabilidades de convertirse en una verdadera adicción». La Xunta ha tenido en cuenta las apuestas en la normativa que entra en vigor el 7 de marzo de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas.

Aun así, son muchos los chicos que caen en la tentación. Uno de cada siete estudiantes españoles de 14 años se ha jugado dinero en el último año y además presencialmente, en locales específicos o en los terminales de apuestas de los bares cuando aún les faltan cuatro años para cumplir la mayoría de edad. Pero si el análisis se extiende al tramo de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, esa prevalencia se duplica y roza el 21 por ciento.

Lo muestran así los resultados de la encuesta Estudes, realizada a alumnado de ESO, FP básica y de grado medio y Bachillerato el pasado año. La cifra es la segunda más alta desde que se pregunta a los jóvenes por este tipo de comportamiento en el informe (2019), donde también queda reflejado el incremento del porcentaje de chavales que participan en juegos de azar online, que llega al 13 por ciento.

Datos autonómicos

En Galicia, la evolución sigue la misma senda: nunca tantos adolescentes se jugaron dinero en internet, un 13,1 por ciento. En cifras absolutas, y generalizando la conducta obtenida en el sondeo de los estudiantes de enseñanzas secundarias a la población en esa franja de edad, se traduciría en que alrededor de 16.000 jóvenes gallegos han accedido en el último año a webs o aplicaciones de juegos de azar o apuestas con la idea de ganar dinero.

Simón Espinosa

No obstante, es más habitual jugar de forma presencial. El Ministerio de Sanidad le pregunta al interesado si ha jugado en establecimientos especializados en juegos de azar o apuestas, como pueden ser las administraciones de lotería, puntos de venta de la ONCE, bingos, casinos, salones de juego, casas de apuestas, hipódromos…, locales de peña o terminales de apuestas en bares, restaurantes u otros establecimientos hosteleros. El 21,1 por ciento de los adolescentes gallegos de 14 a 18 años asiente, es decir, en torno a 26.000.

Un comportamiento de chicos

El sondeo refleja un hábito sobre todo masculino. En Galicia, casi uno de cada cuatro chicos admite apostar dinero en la web, frente a menos de un 4 por ciento entre las chicas. De hecho, que el juego online gane peso en la comunidad se debe a ellos: en las mujeres esa conducta ganó una décima porcentual en dos años, pero entre sus compañeros de pupitre pasó del 17,1 por ciento al 22,9 por ciento.

Ese fenómeno se replica en la modalidad presencial: si en general en dos años el porcentaje de apostadores creció en la comunidad 2,6 puntos porcentuales, hasta el 21,1 por ciento, en los muchachos el hábito se dispara un 31 por ciento y el comportamiento afecta ya a uno de cada tres (34,6 por ciento). En cambio, entre las jóvenes incluso ha retrocedido ligeramente, desde el 9,9 por ciento al 7,9 por ciento.

El Gobierno central concluye que el sondeo releva que, "tanto online como de forma presencial, los chicos gastan mayores cantidades de dinero que las chicas", que los que optan por internet gastan más dinero que los que juegan en persona y que en una u otra modalidad la prevalencia de posible juego problemático es mayor cuanto más frecuente sea la práctica y más dinero se invierta.