Los interinos de Educación ya no será esclavos del móvil

Ahora los llamamientos para cubrir sustituciones en los colegios e institutos de Galicia se realizan por vía telefónica, un mecanismo que, en la práctica, convertía el día a día en una carrera de fondo: estar localizable, atender llamadas en franjas variables y reaccionar al momento. La Consellería de Educación admite la necesidad de “mejorar esta situación” y sustituirá ese modelo por un procedimiento gestionado mediante una aplicación informática.Así lo acuerda la Xunta y CC.OO., ANPE, UGT-SP y CSIF en la adenda firmada ayer al acuerdo de 1995 que regula el trabajo del profesorado interino y sustituto. El nuevo marco también elimina la obligación de presentarse a oposiciones para mantener la posición en listas y prepara el salto de los llamamientos telefónicos a una aplicación.

El paso a la aplicación teléfonica para gestionar las sustituciones se apoya en dos decisiones: digitalizar el proceso de cobertura de relevos y rebajar exigencias que complicaban la estabilidad del sistema.

El cambio pretende evitar conflictos e incidencias habituales del sistema vigente: malentendidos, interpretaciones sobre si hubo respuesta o no, y errores humanos en la transmisión de ofertas o en las adjudicaciones. El nuevo procedimiento, según el texto pactado, permitirá registrar automáticamente y de forma verificable cada fase: oferta, respuesta y adjudicación.

En la práctica, el vuelco apunta a un elemento clave: si todo queda registrado, se reduce el margen para que una sustitución se convierta en un problema administrativo. Y se rebaja la presión sobre el personal sustituto, que dejará de depender de “estar al otro lado” en el momento exacto.

La actualización pactada entre la Consellería de Educación y los sindicatos mayoritarios introduce un giro que afecta de lleno a una de las quejas más repetidas del personal interino y sustituto: las penalizaciones prácticas asociadas a la gestión de sustituciones, especialmente en un sistema basado en llamadas y respuestas urgentes, donde perder una comunicación o no poder contestar a tiempo podía acabar teniendo consecuencias en la dinámica de adjudicación y, sobre todo, en la vida cotidiana de los docentes.

Con la nueva adenda —firmada por el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, con CC.OO., ANPE, UGT-SP Enseñanza y CSIF— la Xunta busca reducir los efectos “punitivos” derivados de un modelo que obligaba a estar disponible de forma permanente para aceptar o gestionar una baja en horarios cambiantes. El cambio se apoya en dos decisiones: digitalizar el proceso de cobertura de relevos y rebajar exigencias que complicaban la estabilidad del sistema.

El sistema funcionará mediante convocatoria en la aplicación con los datos de contacto que consten en la Consellería. A partir de ahí, las personas convocadas dispondrán de un plazo de 24 horas para seleccionar el orden de las vacantes ofertadas.

Educación subraya que el objetivo es doble: ganar transparencia y, al mismo tiempo, agilizar la cobertura de bajas, de forma que los centros tengan una respuesta más rápida ante ausencias imprevistas.

La previsión oficial es que el nuevo procedimiento comience de manera experimental durante este curso 2025/26, con la idea de que esté a pleno rendimiento al inicio del próximo curso académico.

El otro cambio: menos obligaciones para conservar posición en listas

La adenda incorpora además otra modificación relevante y adelantada ya por el departamento que dirige Román Rodríguez: se elimina el deber de presentarse a las oposiciones para mantener la posición consolidada en los listados. Xunta y sindicatos argumentan que la medida permitirá agilizar el proceso selectivo y mejorar el funcionamiento de los tribunales, al reducir carga burocrática y organizativa, además de favorecer la conciliación del personal incluido en listas.

Eso sí, quien quiera podrá presentarse igualmente a las oposiciones para intentar obtener plaza.