Solo 14 concellos carecen de pisos turísticos en plena temporada baja

Las viviendas de uso turístico continúan ganando, año a año, una mayor cuota de mercado en la oferta de hospedaje gallega. Así los demuestran los datos del balance realizado la pasada semana por el Ejecutivo gallego y que muestran como casi el 20% de los 8,8 millones de turistas llegados a lo largo del pasado año a la comunidad se alojaron en pisos turísticos. Esto son 1,5 millones, 500.000 más de los que escogieron esta opción de alojamiento en 2024.

Los pisos turísticos lograron convencer a un número mayor de visitantes pese a contar con una oferta inferior a la del año pasado, al menos durante la temporada baja. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre había activas 15.236 viviendas de uso turístico, esto son 4.400 menos que en el mismo mes del año anterior, es decir, un 22% —un descenso mucho más acusado que el registrado a nivel estatal que se sitúa en el 12%—.

Sin embargo, esta caída de la oferta no impide que los pisos turísticos continúen dominando el mercado turístico en la comunidad. Según los datos del ente estadístico estatal, durante el pasado mes de noviembre por cada cama en establecimientos hoteleros existía una oferta de 1,5 plazas en viviendas de uso turístico.

De hecho, en el conjunto de la comunidad únicamente catorce concellos carecían de pisos turísticos activos en aquel momento. Estos son A Capela y As Somozas en la provincia de A Coruña; Avión, Piñor, Pontedeva, Verea, Vilar de Santos, Os Blancos, Cualedro, Oímbra, Riós, A Gudiña y A Mezquita en la provincia de Ourense; y Pedrafita do Cebreiro en la de Lugo. Mientras, todos los municipios de la provincia de Pontevedra contaban con oferta de viviendas de uso turístico en aquel momento.

El doble de oferta

Hay tres puntos de la comunidad gallega donde se ha vuelto especialmente perceptible esta superioridad numérica de los pisos turísticos con respecto a los hoteles y pensiones. Estos son la Mariña lucense, la Costa da Morte y las Rías Baixas —desde Muros hasta A Guarda— donde las plazasofertadas en viviendas de uso turístico duplican el número de camas disponibles en establecimientos hoteleros.

En el litoral de la provincia de Lugo, había disponibles durante el pasado mes de noviembre 2.405 camas en hoteles y pensiones por las 6.732 plazas en pisos turísticos.

La situación es similar en la Costa da Morte donde por las 2.154 camas disponibles en los hoteles que permanecían abiertos en noviembre, la oferta en pisos turísticos ascendía a 7.785 plazas.

Es precisamente, en este punto del litoral coruñés, en donde se encuentra el municipio con la mayor proporción de viviendas de uso turístico sobre el total de domicilios. Un puesto que ocupa Fisterra, donde el 6,3% de los inmuebles estaban dedicados al negocio turístico. Un porcentaje al que únicamente se acerca Sanxenxo, donde el 5,5% de sus viviendas eran VUTs.

En el conjunto de las Rías Baixas, el área más turística de la comunidad, en el pasado mes de noviembre había 15.895 camas disponibles en hoteles y pensiones por las 38.558 plazas ofertadas en pisos turísticos.

Contexto legal

Este descenso generalizado del número de viviendas de uso turístico, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado, tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas digitales para que retiren los anuncios que no cuentan con el preceptivo código.

Una normativa contra la que la Xunta y los propietarios de VUTs ya han manifestado su contariedad y que recientemente ha puesto en tela de juicio la Comisión Europea, que advirtió a España de la duplicidad administrativa entre la norma estatal y las diferentes regulaciones autonómicas a la hora de dar de alta inmuebles de alquiler vacacional. El órgano ejecutivo comunitario dio de plazo al Ejecutivo estatal hasta el 20 de mayo para solucionar esta situación.