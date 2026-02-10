Política agraria
Xunta y sindicatos unifican las demandas sobre la PAC
redacción
La Consellería do Medio Rural y los principales sindicatos agrarios gallegos han acordado una posición común sobre la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2028. La conselleira María José Gómez se reunió hoy con Asaga, Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego para cerrar un documento que se llevará al plenario del Consello Agrario Galego el próximo día 20. En el encuentro participaron también los directores xerais de la consellería, José Balseiros y Juan José Cerviño.
El texto, trabajado tras la comisión del 26 de enero, se remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la UE-27. En suma, recoge las demandas de la Xunta: una PAC con más recursos, fondos diferenciados y continuidad de la arquitectura actual, con ayudas directas y desarrollo rural.
El acuerdo rechaza un recorte para Galicia de al menos el 22% —80 millones de euros anuales— y también contradice el modelo por su mayor centralización, al dejar en manos de Estados la cuantía de fondos y el cofinanciamiento. También exige al Gobierno central que aplique en España, por el importe máximo, mejoras como el «objetivo rural» y el anticipo de la revisión intermedia.
Sobre el tratado de Mercosur y ante la posible entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, la reunión estudió una declaración conjunta para reforzar su aplicación práctica ante la posible entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur. Expresaron que no se confíe solo en las cláusulas de salvaguarda ya previstas, sino que se añadan garantías prácticas aplicadas por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura de España y la Xunta. Asaga y UUAA se ofrecieron a concretar mecanismos para activar esas cláusulas. La Xunta recordó medidas para este escenario: más controles en frontera, plan específico sobre importaciones, Observatorio de precios, más indicativos de calidad protegidos y respaldo a la promoción y las exportaciones.
