El Sergas prepara una reforma integral de Atención Primaria: menos presión asistencial, más incentivos y un mando clínico reforzado

La Atención Primaria gallega se encamina hacia una revisión de calado. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) presentará antes del verano una reforma para «actualizar el modelo» y adaptarlo a las necesidades actuales de pacientes y profesionales. El objetivo de fondo es doble: recuperar calidad asistencial —con consultas más «humanizadas»— y hacer más atractiva la primaria en un contexto de déficit de médicos que afecta a toda España.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acaba de avanzar en el Parlamento que la Xunta ya ha puesto a trabajar a la administración sanitaria en dos grupos específicos. Uno, centrado en recursos humanos, abordará la ordenación del personal y el capítulo retributivo. El otro, de ámbito asistencial, tendrá una misión especialmente sensible: replantear los tiempos y el número de consultas por médico para ajustar la agenda a una atención más segura y de mayor calidad, además de estudiar programas de prolongaciones, intersustituciones y la creación de nuevas plazas de apoyo (como técnicos de salud o matronas). También aseguró que acaba de comunicarlo a la mesa sectorial que se reúne hoy.

La reforma no se limita a «más manos»: también busca cambiar cómo se organiza el trabajo. En esa línea, Gómez Caamaño remarcó la apuesta por reforzar el papel del jefe de servicio en los centros de salud («un liderazgo clínico», en sus palabras) y fortalecer la estructura de gestión de primaria en las áreas sanitarias. El mensaje es claro: mayor capacidad de dirección para ordenar equipos, circuitos y prioridades, algo clave en un nivel asistencial donde la sobrecarga se traduce en demoras, consultas breves y dificultad para captar profesionales.

Cambios retributivos

Entre las medidas ya en marcha, destaca una de las más novedosas por su impacto directo en plantilla: la reconversión de vacantes de «facultativo especialista de Atención Primaria» en plazas de Medicina de Familia. De las 238 existentes a 23 de octubre de 2025, 74 ya se han convertido a comienzos de este mes de febrero, según trasladó el Sergas en la Mesa Sectorial de Sanidade.

El paquete incorpora también medidas para urgencias hospitalarias y puntos de atención continuada (PAC), ámbitos tensionados por turnos y guardias. Sanidade negocia incrementos retributivos en la jornada complementaria que se aplicarán tanto a urgencias hospitalarias como a PAC. Y aquí llega un cambio concreto que el personal llevaba tiempo reclamando: la noche del viernes tendrá consideración de prefestivo, lo que supone un ajuste retributivo en un tramo especialmente duro de cobertura.

En paralelo, la Consellería subraya otras líneas ya desplegadas: un concurso específico de enfermería familiar y comunitaria que deberá finalizar este año y objetivos de accesibilidad como que al menos el 90% de las citas de medicina de familia, pediatría o enfermería se atiendan en menos de cuatro días (o mejorar ese indicador un 2% respecto a 2025).

En el trasfondo, Sanidade vuelve a señalar al Gobierno central por la falta de soluciones estructurales al déficit de médicos, mientras sitúa como problema inmediato la conflictividad estatal en torno al Estatuto Marco. Con todo, la hoja de ruta que prepara el Sergas apunta a una idea central: si la Primaria es la puerta del sistema, su reforma pasa por aliviar la agenda, reconocer el esfuerzo y reforzar la capacidad de mando clínico dentro de los centros de salud.