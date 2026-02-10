Ya hay fecha para la OPE de Educación: el 20 de junio

Ya hay fecha oficial para el inicio de los exámenes de la OPE de Educación para Galicia. Las pruebas comenzarán el 20 de junio, según explicó este martes el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Álvarez, a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, CIG, CC OO, Anpe y UGT-SP. La previsión es que el proceso esté finalizado un mes después, el 19 de julio, y que los adjudicatarios de plazas provisionales puedan incorporarse en septiembre.

En la orden que la Xunta llevó al encuentro constan las 1.601 plazas en 42 especialidades. Prácticamente, nueve de cada diez plazas son de nuevo ingreso, con 213 para promoción interna. El cuerpo de profesores de enseñanza secundaria es el que cuenta con más vacantes: 852 en 29 especialidades, mientras que los maestros de primaria disponen de 476. Asimismo, se ofertan 60 plazas para el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP.

Mesa sectorial

Tras pasar por la Mesa Sectorial, ahora solo falta el refrendo del Consello de la Xunta. Posteriormente, tocará publicar la orden de las convocatorias en el Diario Oficial de Galicia y los interesados podrán inscribirse. Este año es posible que haya menos inscritos porque ya por primera vez los interinos no están obligados a presentarse al examen, de forma, sostiene la Xunta, que se "agilizará" el proceso.

Mientras desde Educación destacan que por cada 100 jubilaciones hay 120 plazas nuevas, "lo que permitirá seguir mejorando las ratios en las aulas, en un escenario de caída demográfica" y mantener a Galicia como "la comunidad con menor interinidad docente del Estado", sindicatos como la CIG sostienen que es la peor oferta en siete años.