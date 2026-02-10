Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia cierra el año con deuda pública del 14% sobre el PIB

X. A. T.

Santiago

La comunidad cerrará el ejercicio de 2025 con una deuda pública sobre el PIB del 13,9%, lo que significa seis décimas menos que el año anterior, según los datos avanzados ayer por el presidente de la Xunta al término del Consello. Este dato supone además mejorar las previsiones iniciales, porque el pronóstico de la Consellería de Facenda era dos décimas superior.

«Esto corrobora que hacer previsiones realistas, incluso pesimistas, la realidad demuestra después que la gestión fue mejor de lo que preveíamos, por lo que cerramos con dos décimas menos de endeudamiento de lo que preveíamos», indicó.

«Ya estamos en un nivel menor que el de 2012, cuando estábamos en plena crisis», añadió Rueda, y eso, porque el Gobierno demoró el pago de las entregas a cuenta y obligó a la Xunta a solicitar préstamos temporales.

