Los colegios se preparan para el ecplise: 26 actividades científicas durante este curso para dar a conocer el evento celeste del año en Galicia
La Xunta lanza un plan educativo con talleres, robótica, experiencias inmersivas y formación docente para garantizar una observación segura y fomentar la cultura científica entre los alumnos
La Xunta de Galicia lanza su programación científica y educativa para divulgar el eclipse solar del próximo 12 de agosto en los colegios gallegos. Bajo el nombre Galicia explora o ceo, Camiño da eclipse 2026, el Gobierno autonómico plantea 26 actividades dirigidas a alumnos de todas las etapas formativas que se desarrollaran durante este curso.
El próximo verano se producirá un evento astronómico histórico y raro para Galicia y España. Se trata del primer eclipse total de sol visible desde la península en más de un siglo, creando una oportunidad única para la observación científica y el turismo.
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, apuntaba la semana pasada que este fenómeno es «una oportunidad para la divulgación de la ciencia entre el alumnado» durante la presentación del programa en el Colegio Agro do Muíño.
Una oportunidad para entender el eclipse
La iniciativa está coordinada por el Centro de Innovación Educativa e Dixital y plantea cuatro bloques de con enfoque interdisciplinar con el objetivo de garantizar la observación segura y rigurosa del eclipse, así como promover el espíritu científico entre el alumnado gallego.
El primero de estos bloques estará dirigido a la ciencia, la observación y la seguridad durante el eclipse; abordando la comprensión del fenómeno a través de experiencias inmersivas, talleres de observación segura y encuentros con expertos. El segundo bloque plantea el eclipse como un proyecto educativo colectivo en toda la comunidad, planteando acciones para el profesorado, bibliotecas escolares y de divulgación social.
El tercer bloque se enfoca en integrar ciencia, arte y cultura a través de proyectos literarios, artísticos e históricos. Por su parte, el cuarto se centra en la innovación educativa y STEM, en el que se desarrollarán proyectos de gamificación, robótica, simulación 3D y exploración espacial para Secundaria, Bachillerato y FP.
La programación se enmarca en una coordinación interdepartamental del Gobierno gallego, maximizando el impacto educativo y social del evento. Durante la presentación del programa, Rodríguez subrayó la importancia del eclipse como «una oportunidad de país» para unir ciencia, educación y sociedad.
