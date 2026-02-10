Alegaciones ante los recursos sobre la eólica y la dependencia
X. A. T.
La Xunta autorizó ayer su personación y la presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) para defenderse ante el recurso del Gobierno central contra la repotenciación eólica y la homologación del grado de dependencia con la discapacidad.
La intención es «proteger la posición de Galicia ante las paralizaciones que este recurso supone», que son «injustas, contraproducentes y perjudiciales», dado que la homologación automática de la dependencia y la discapacidad benefició, hasta el momento, a más de 12.600 personas. De momento no se podrá continuar con este procedimiento.
En cuanto al eólico, el recurso de Moncloa frenó la repotenciación de 572 aerogeneradores, que según la Xunta, iban a reducirse a solo 112 y encima a producir un 40% más de electricidad.
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes
- La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos