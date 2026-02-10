Alegaciones ante los recursos sobre la eólica y la dependencia

La Xunta autorizó ayer su personación y la presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) para defenderse ante el recurso del Gobierno central contra la repotenciación eólica y la homologación del grado de dependencia con la discapacidad.

La intención es «proteger la posición de Galicia ante las paralizaciones que este recurso supone», que son «injustas, contraproducentes y perjudiciales», dado que la homologación automática de la dependencia y la discapacidad benefició, hasta el momento, a más de 12.600 personas. De momento no se podrá continuar con este procedimiento.

En cuanto al eólico, el recurso de Moncloa frenó la repotenciación de 572 aerogeneradores, que según la Xunta, iban a reducirse a solo 112 y encima a producir un 40% más de electricidad.