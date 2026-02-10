Sin actividades de exterior en colegios de Pontevedra y 10 ríos bajo vigilancia

La Xunta activa en la madrugada de hoy, martes la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra, por una previsión de más de 80 litros por m² en 12 horas según la Aemet. También mantiene el «Plan Inungal» en fase de preemergencia ante el riesgo de incidencias por crecidas. A través del 112 se trasladó el aviso a administraciones y servicios de emergencia para coordinar medidas preventivas.

Por la situación meteorológica, la Comisión Escolar de Alertas acordó suspender durante toda la jornada las actividades en el exterior de los centros educativos en 16 concellos del interior pontevedrés: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

En el ámbito fluvial, la Xunta mantiene 10 ríos bajo vigilancia por posibles desbordamientos puntuales. En Pontevedra, están en control el Gallo (Cuntis), el Lérez (Pontevedra) y el Maceiras (Redondela). En Ourense, se monitorizan el Miño (A Peroxa y Ourense) y el Limia (Bande), mientras que en A Coruña, el seguimiento se centra en el Mero (Cambre y Betanzos), Valiñas y Barcés (Abegondo) y el Tambre (Oroso y Trazo).

Noticias relacionadas

La Confederación Miño-Sil resume un inicio de campaña más lluvioso de lo normal: se han acumulado 840 litros por m² de media, un 40% más de lo habitual, y en los primeros ocho días de febrero se alcanzaron 140 litros por m², un 35% más de promedio. Hay niveles elevados en varios puntos de control (tres en naranja) y embalses altos, además de varias presas desaguando. La previsión refuerza el riesgo de crecidas, por lo que se pide evitar zonas inundables.