Solo 14 concellos carecen de pisos turísticos en plena temporada baja

Las viviendas de uso turístico continúan ganando, año a año, una mayor cuota de mercado en la oferta de hospedaje gallega. Así los demuestran los datos del balance realizado la pasada semana por el Ejecutivo gallego y que muestran cómo casi el 20% de los 8,8 millones de turistas llegados a lo largo del pasado año a la comunidad se alojaron en pisos turísticos. Esto son 1,5 millones, 500.000 más de los que escogieron esta opción de alojamiento en 2024.

Los pisos turísticos lograron convencer a un número mayor de visitantes pese a contar con una oferta inferior a la del año pasado, al menos durante la temporada baja. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre había activas 15.236 viviendas de uso turístico, esto son 4.400 menos que en el mismo mes del año anterior, es decir, un 22% —un descenso mucho más acusado que el registrado a nivel estatal, que se sitúa en el 12%—.

Sin embargo, esta caída de la oferta no impide que los pisos turísticos continúen dominando el mercado en la comunidad. Según los datos del INE, durante el pasado mes de noviembre por cada cama en establecimientos hoteleros existía una oferta de 1,5 plazas en viviendas de uso turístico.

De hecho, en el conjunto de la comunidad únicamente catorce concellos carecían de pisos turísticos activos en aquel momento. Estos son A Capela y As Somozas en la provincia de A Coruña; Avión, Piñor, Pontedeva, Verea, Vilar de Santos, Os Blancos, Cualedro, Oímbra, Riós, A Gudiña y A Mezquita en la provincia de Ourense, y Pedrafita do Cebreiro en la de Lugo. Mientras, todos los municipios de la provincia de Pontevedra contaban con oferta de viviendas de uso turístico en aquel momento.

Hay tres puntos de la comunidad gallega donde se ha vuelto especialmente perceptible esta superioridad numérica de los pisos turísticos con respecto a los hoteles y pensiones. Esto son la Mariña lucense, la Costa da Morte y las Rías Baixas —desde Muros hasta A Guarda— donde las plazas ofertadas en viviendas de uso turístico duplican el número de camas disponibles en establecimientos hoteleros.

Noticias relacionadas

En el conjunto de las Rías Baixas, el área más turística de Galicia, en el pasado mes de noviembre había 15.895 camas disponibles en hoteles y pensiones por las 38.558 plazas ofertadas en pisos turísticos.