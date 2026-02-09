Burocracia
La Xunta suprimirá 90 trámites administrativos para reducir papeleo
Además, simplificará y armonizará las convocatorias de subvenciones y los pliegos de contratación
Pedir una subvención o un servicio, entregar documentación o tramitar una autorización puede causar auténticos quebraderos de cabeza a los ciudadanos. El nuevo Plan Xeral de Mellora da Calidade dos Servicios Públicos tiene como principal propósito reducir la burocracia en la administración y simplificar los procedimientos.
En 2025 se suprimieron 60 cargas administrativas, lo que benefició a 170.000 personas, según adelantó el director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, José María Barreiro. Y el objetivo de cara a 2027 es eliminar otros 90 trámites burocráticos.
De manera previa a esta reducción burocrática la Xunta abrirá un proceso tanto de participación pública como a nivel interno para detectar qué procedimientos son susceptibles de simplificación administrativa y reducción de cargas.
Subvenciones
Además se extenderá la modalidad de servicios proactivos, que consisten en que la Xunta no esperará a que el ciudadano solicite la ayuda, sino que se la ofertará directamente a aquellos colectivos a los que esté dirigida. Ahora mismo hay ya cinco líneas de ayudas que funcionan de esta manera y el objetivo es duplicarlos en 2027.
Para dar más facilidades al ciudadano se llevará a cabo además una "armonización" de las convocatorias de subvenciones, para reducir la heterogeneidad que hay entre departamentos y líneas de ayudas.
Se buscan mejoras también en materia de contratación, pues de la Administración autonómica se juega un gran volumen de recursos públicos en estas licitaciones. Así, se aprobará este año una Estratexia Galega de Contratación Pública y además se elaborarán guías metodológicas y se armonizarán pliegos de contratación.
