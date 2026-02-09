¿Cuáles serán los servicios mínimos en Galicia durante la huelga de trenes?
Los trenes de la línea Vigo Urzaiz-A Coruña y Vigo Guixar-A Coruña también operarán con servicios mínimos, ofreciendo varias salidas y llegadas a lo largo del día
E. P.
La huelga ferroviaria convocada para este lunes está dejando retrasos en la circulación de trenes en Galicia, aunque los servicios mínimos se están prestando, según fuentes de Renfe.
En concreto, el decreto del Ministerio de Transportes fija que se mantendrá de media el 65% de los trenes de Media Distancia (MD) y el 73% de los servicios de Alta Velocidad (AV), una cobertura que busca garantizar la movilidad esencial de los viajeros pese a la reducción de frecuencias y las incidencias derivadas del paro.
Los servicios mínimos
En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, este lunes circularán los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.
En la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.
Mientras, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.
El resto de los servicios mínimos decretados para Galicia y resto de comunidades autónomas pueden consultarse desde la web de Renfe, donde está disponible el decreto del Ministerio de Transportes que los regula.
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes
- Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora