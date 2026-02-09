Los padres que pagaron el material escolar en efectivo también podrán acceder a la ayuda de 105 euros por hijo

Si hay un error se subsana. La Xunta corregirá de forma excepcional el reglamento de la ayuda de hasta 105 euros por hijo estudiante que dejaba fuera de los beneficiarios a las familias que habían pagado los libros de texto o el resto del material escolar con dinero en efectivo. Tras la reunión del Consello, su presidente, Alfonso Rueda, ha anunciado que se está tratando de buscar una solución para que, al menos este año, no se queden fuera de la convocatoria estas personas.

Estos 105 euros se podrán conseguir en la declaración de la renta de este año, pero para ello es necesario presentar la factura de la compra y el justificante de que se hizo el pago, algo, esto último, que solo se puede hacer si la transferencia se hizo por medios telemáticos. Con dinero en efectivo, esta posibilidad no existe.

Preguntado por esta exclusión, el presidente explicó que la normativa estatal y la autonómica establecen que para acudir a estas deducciones en el IRPF deben hacerse mediante pago telemática, pero que puede haber familias que desconocieran esta exigencia.

Así que ahora se intentará buscar una solución, que será excepcional, dado que es la primera vez que se implanta esta deducción.

El Gobierno gallego también ha dado luz verde a una nueva edición del Bono Emancípate, que este año contará con 3 millones de euros y pretende llegar a 1.500 beneficiarios, un 50% más que en 2025.

Esta ayuda va de los 1.500 euros para los jóvenes que se emancipen en una vivienda de alquiler hasta los 3.000 si el inmueble es en propiedad.

Este dinero se destina a la compra de bienes básicos para iniciar la emancipación, como la adquisición de electrodomésticos o muebles.