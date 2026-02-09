Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG desenténdese das reunións que propón Rufián para medir as forzas da esquerda

A portavoz nacionalista, Ana Pontón, indicou que eles «se moven noutra clave»

Xabier P. Igrexas, Néstor Rego, Ana Pontón Carme da Silva

Patricia Casteleiro

Vigo

A portavoz do BNG, Ana Pontón, desligouse esta mañá das reunións que propón Gabriel Rufián, portavoz de ERC no Congreso, para unir forzas na esquerda. A idea é establecer unha serie de encontros con outros partidos para promover un bloque común de cara ás eleccións do vindeiro ano. A líder nacionalista asegurou que a súa formación respecta os movementos do dirixente catalán, pero afirmou que eles «se moven noutra clave».

Durante un almorzo informativo en Vigo tamén fixeron balance das eleccións en Aragón e dos logros do partido en Madrid. Pontón sinalou que as eleccións celebradas onte «preocupan» polo avance da extrema dereita, aínda que tamén quixo reflexionar sobre que en Galiza existe un mapa electoral diferente: «Precisamente somos un espazo onde todo ese tipo de forzas políticas non teñen ningún tipo de representación».

Ao encontro tamén asistiron o representante do partido no Congreso, Néstor Rego; a portavoz no Senado, Carme da Silva, e Xabier P. Iglesias, líder da formación en Vigo. Puxeron en valor o seu traballo na capital do Estado, co que, entre outros avances destacados, sinalaron a eliminación da peaxe de Chapela e a aplicación de importantes bonificacións na AP-9, que nalgúns tramos acadan até o 75 %, así como o compromiso de redución progresiva das peaxes desta autoestrada.

Outro dos fitos que o BNG considera estratéxicos é a implantación do servizo de proximidade ferroviaria en Galiza, unha demanda histórica que permitirá poñer fin a unha situación de discriminación, pois Vigo é unha das poucas grandes áreas urbanas do Estado que carece deste servizo. O BNG lembrou que o acordo de investidura fixa o inicio deste sistema ao longo do ano 2026, comezando polas áreas de Vigo-Pontevedra e A Coruña.

Ademais, no ámbito social, os representantes nacionalistas destacaron o aumento do financiamento da dependencia, a creación de novos xulgados de violencia de xénero en Galiza —en Santiago de Compostela, Ourense e Lugo— e o reforzo dos xa existentes. Tamén puxeron en valor a suba das pensións mínimas e non contributivas por riba do IPC, co obxectivo de reducir tanto a fenda de xénero como a fenda territorial, tendo en conta que Galiza se sitúa entre as comunidades con pensións máis baixas do Estado.

Os documentos do pacto Xunta-Altri

No encontro, Pontón retou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a revelar o contido dos documentos acordados entre a administración autonómica, a través da Sociedade Impulsa, e a empresa Altri. «Son uns acordos secretos que o único que demostran é que son beneficiosos para a multinacional, pero prexudiciais para Galiza». «Resulta curioso ver como o Goberno de Rueda, que é tan esixente co Goberno central en relación coa transparencia, non o aplique en Galiza e teña gardada baixo sete chaves unha documentación que é moi relevante para a sociedade galega», engadiu.

