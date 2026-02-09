Accesibilidad
Más de medio millón de gallegos está a más de 30 minutos del hospital más cercano en coche
El caso más grave es el de 28.000 habitantes que tardarían en llegar a un servicio de urgencias más de una hora, umbral que se considera crítico para mejorar la supervivencia del paciente
En una urgencia sanitaria, el tiempo que se tarda en atender al paciente es clave, pero la dispersión territorial juega en contra porque no todos los ciudadanos pueden tener un hospital a las puertas de su casa. En Galicia, más de medio millón de gallegos vive a más de 30 minutos de un centro hospitalario. El caso se agrava para aquellos que rebasan la denominada "golden hour", el periodo crítico en el que la asistencia sanitaria resulta decisiva para mejorar la supervivencia y el pronóstico de pacientes en situación de emergencia: casi 28.000 personas residen a más de una hora de un servicio de urgencias en la comunidad gallega.
Son algunas de las conclusiones de un estudio de la Universitat de Valencia publicado en la revista Geographical Analysis (Wiley) que analiza la accesibilidad de la población española a la sanidad pública. El trabajo calcula, por sección censal, el tiempo estimado en coche hasta el hospital más cercano. En Galicia, la mitad de la población (55 por ciento) vive a menos de 15 minutos de un centro hospitalario y hay otro 26 por ciento que tardaría entre un cuarto de hora y 30 minutos.
La accesibilidad se complica para casi el 19 por ciento de pacientes que supera la media hora de distancia en coche a un servicio de urgencias. Se trata del quinto porcentaje más elevado de España. Solo tienen peor accesibilidad Castilla-La Mancha (35 por ciento), Extremadura (30 por ciento), Castilla y León (25,9 por ciento) y Aragón (20,7 por ciento).
De este medio millón de gallegos que reside a más de media hora de distancia de un hospital, hay un total de 481.700 (el 17,8 por ciento) que tarda más de 30 minutos en llegar pero menos de una hora. Y otros 28.000 (el 1 por ciento de la población gallega) rebasa la llamada "golden hour". Si se mide en términos de territorio, los habitantes que viven en dos tercios de la superficie de Galicia están por encima de los 30 minutos en accesibilidad.
Áreas rurales
"En las áreas rurales y del interior los tiempos de desplazamiento superan con frecuencia los 30 minutos", señala la investigación. Aunque se trata de una proporción relativamente reducida en términos demográficos, el estudio advierte de que esta situación "supone un importante reto en términos de equidad territorial y acceso efectivo a un servicio esencial como es la atención hospitalaria".
La comunidad gallega concentra casi la mitad de los núcleos de población de España y esta elevada dispersión complica la prestación de los servicios públicos. Aunque existe una red de hospitales comarcales, la distancia en kilómetros desde algunos puntos geográficos aún es elevada. Además, para la Xunta mantener estos centros hospitalarios resulta más costoso y se encuentra con dificultades para cubrir las vacantes, pues los profesionales sanitarios suelen preferir trabajar en zonas urbanas.
Comparativa
Si se compara con la media nacional, Galicia tiene un porcentaje muy bajo de población a menos de 15 minutos del hospital, tramo que se identifica con alta accesibilidad. Está dentro de este baremo el 55 por ciento de los gallegos frente al 74 por ciento del resto del Estado. Sin embargo, tiene más habitantes residiendo en los tramos intermedios entre los 15 y los 60 minutos de distancia. Por el contrario, y a pesar de su elevada dispersión, tiene menos población "aislada extrema" que rebasa la "golden hour" en relación con otras autonomías: solo el 1 por ciento de su población frente al 1,6 por ciento estatal.
Las comunidades con mayor accesibilidad al hospital, por tener un mayor porcentaje de población a menos de 15 minutos de distancia, coinciden con aquellas que tienen más áreas urbanas como es el caso de Madrid, donde nueve de cada diez ciudadanos llegan a urgencias en menos de un cuarto de hora, mientras que en Cataluña y el País Vasco más del 80 por ciento de sus habitantes se sitúa dentro de ese umbral.
Los resultados de este estudio, elaborado por Virgilio Pérez, permiten localizar áreas donde sería deseable desplegar nuevos hospitales o mejorar infraestructuras de transporte. Construir hospitales puede mejorar la cobertura a largo plazo, pero exige inversión, personal y planificación. Mejorar redes de transporte es más barato y rápido y beneficia a otros sectores, aunque no siempre resuelve la saturación o la desigualdad territorial de los recursos.
