La huelga provoca retrasos en trenes en Galicia, pero se cumplen los servicios mínimos
Los sindicatos, que reclaman mejoras en seguridad, apuntan a una demora de 44 minutos en A Coruña y otra de 75 en Vigo
E. P.
La huelga está provocando retrasos en trenes en Galicia, donde los servicios mínimos se están prestando, según informan fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.
Más allá de las demoras que admite la propia operadora en la comunidad gallega, fuentes sindicales apuntan a algún retraso más destacable como el del tren '09083', que salió 44 minutos tarde de A Coruña «por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga».
También señalan que el servicio '09082' dejó Vigo 75 minutos tarde como consecuencia del paro del personal del taller de Redondela, que lo debía revisar antes de su puesta en vía.
La huelga del sector ferroviario convocada para este lunes, el martes 10 y el miércoles 11 de febrero mantendrá el 65% de los trenes de media distancia (MD) y el 73% de la alta velocidad (AV), según recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes, consultable desde la web del operador público.
Esta reducción de las frecuencias se produce después de que, desde el jueves y durante las siguientes 72 horas, estuviesen suspendidas todas las frecuencias con origen o destino Vigo, que se han ido recuperando progresivamente desde la noche del sábado. Al mediodía del domingo, casi todos los servicios han sido reestablecidos.
Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Reclaman más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.
Los servicios mínimos
En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, este lunes circularán los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.
En la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.
Mientras, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.
El resto de los servicios mínimos decretados para Galicia y resto de comunidades autónomas pueden consultarse desde la web de Renfe, donde está disponible el decreto del Ministerio de Transportes que los regula.
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes
- Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora