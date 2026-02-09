Educación actualizará la enseñanza para adultos, con más de 60.000 alumnos: «Hay un cambio de paradigma»
Rodríguez explicó que la normativa data de 1992 y es necesario «adaptarla a las nuevas realidades sociales»
Para adaptarse a las «nuevas realidades sociales», el Ejecutivo autonómico anunció este lunes la actualización de la ley de educación para adultos, un método de enseñanza que cuenta con en torno a 62.000 alumnos en la comunidad.
La normativa actual data de 1992 y, tal como explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, «se centraba en la enseñanza básica, una formación con la que ahora ya cuenta la mayoría de la población». Con la actualización de la norma, cuyo trámite en el Parlamento de Galicia se espera para el próximo año, se pondrá el foco en cuestiones como la Formación Profesional o la educación no reglada.
«Hay un cambio de paradigma», aseguró Rodríguez, quien puntualizó que buscan «acompañar a la población que quiera mejorar sus condiciones laborales». El titular de Educación hizo referencia, además, a los extranjeros que viven en la comunidad: «Queremos favorecer la conexión de estas personas con menor formación con el mercado de trabajo».
Entre las medidas específicas que Educación quiere poner en marcha está la elaboración de la estrategia gallega de formación permanente o el consello galego de aprendizaje permanente.
