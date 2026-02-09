Ferrocarril
El Corredor Atlántico elevará en 1.000 millones de euros el PIB de Galicia
La patronal gallega calcula que la inversión prevista en esta infraestructura permitirá crear a corto plazo 5.500 empleos anuales
El Corredor Atlántico es vital para la competitividad económica de Galicia. Así de claro lo dejó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, que advirtió que los 2.800 millones de euros de inversión prevista en la comunidad gallega, además de mejorar la conectividad ferroviaria y logística, permitirán generar 1.000 millones de euros de nuevo PIB a corto plazo y crear unos 5.500 empleos anuales.
Y ya a largo plazo, en el horizonte de 2040, los cálculos de la patronal gallega apuntan a un impulso de 1.755 millones de euros en el PIB y más de 9.300 empleos. Además, si se moderniza el tren, mejorará la capacidad de Galicia de atraer turistas. "Cada 1% de mejora en el gasto turístico de españoles y extranjeros en Galicia, la comunidad podría aspirar a crear casi 55,5 millones de PIB y unos 720 empleos", apuntó Vieites tras el encuentro mantenido en León con sus homólogos de las patronales de Asturias y Castilla y León.
"Estamos ante la oportunidad histórica de empezar a reducir las brechas de competitividad que Galicia tiene con el resto de España"
El presidente de la CEG defiende que Galicia se encuentra "en un momento crítico" para aumentar su actividad logística y de transporte. La gestión intermodal, que permitirá la conexión de la red ferroviaria a los puertos, atraerá, según explicó, "nuevas actividades empresariales, reforzar las empresas tractoras que existen y utilizar todos los recursos de la comunidad gallega".
"Estamos ante la oportunidad histórica de empezar a reducir las brechas de competitividad que Galicia tiene con el resto de España y Europa", defendió tras el encuentro para reforzar la presión sobre el Gobierno para agilizar la ejecución del Corredor Atlántico.
En su opinión, es necesario "un impulso definitivo" a las infraestructuras que haga posible que mercancías y viajeros del noroeste se desplacen "en tiempos razonables y competitivos y con estándares europeos".
