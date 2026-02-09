La CIAIAC investiga dos incidentes con aviones cuando sobrevolaban Galicia

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Transportes, ha abierto tres procesos de investigación en España en lo que va de 2026. Dos de ellos, los últimos registrados, ocurrieron cuando los aviones afectados sobrevolaban Galicia. De hecho, uno se produjo probablemente por un globo sonda meteorológico lanzado desde la comunidad gallega y contra el que habría estado a punto de colisionar una aeronave que había despegado de Oporto.

La primera investigación que ha abierto y acaba de ser publicada en la página oficial de la CIAIAC ocurrió el pasado 1 de febrero. La tripulación de un avión Dassault Falcon 2000, con matrícula OE-HLK, despegó del aeropuerto de Oporto a las 16.33 hora local. El avión, un aerotaxi, iba con destino al aeropuerto de Estocolmo.

Según se refleja en la información provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, cuando la nave estaba sobrevolando Galicia por la aerovía P-600 a la altura de la provincia de A Coruña (coordenadas 43º 13’ 57,59” N – 7º 17’ 12,74” O) a una altitud de 43.000 pies (unos 13 kilómetros), la tripulación se cruzó con un globo meteorológico a su misma altitud y que, según informaron los tripulantes, paso a muy poca distancia horizontal del avión: «unos 10 o 20 metros». Según los registros de Flightradar, el avión volaba en ese momento a más de 900 km/h.

La tripulación del Dassault Falcon 2000 informó de globo meteorológico cuando sobrevolaba Galicia a 43.000 pies. / FlightRadar

El informe preliminar informa que la tripulación comunicó el evento a los servicios de control y pudieron proseguir el vuelo con normalidad, ya que no se produjo ningún daño material ni heridos. A priori, el lanzamiento de este tipo de globos sonda es habitual y deben ser coordinados con ENAIRE e incluso con los controladores aéreos, ya que alcanzan altitutdes muy elevadas atravesando incluso rutras de aviación comercial, como ha sido el caso.

Aunque en el informe preliminar no se recoge, todo apunta a que el globo meteorológico habría sido lanzado desde Galicia. Si bien es cierto que son ligeros y el riesgo de colisión se considera bajo, sí se ha registrado algún incidente grave en alguna ocasión, como el de un Boeing 737 que tuvo que aterrizar de emergencia en Estados Unidos el año pasado al causar daños en el parabrisas de la aeronave tras el impacto.

Hasta 35.000 metros de altitud Los globos sonda meteorológicos, son «pequeños aparatos de medición equipados con transmisores de radio que se sueltan a la atmósfera unidos a un globo de helio» y que pueden llegar a elevarse hasta 35.000 metros y recorrer hasta 200 kilómetros desde el punto de lanzamiento. Y todo ello en un viaje de apenas 90 minutos. De hecho, la agencia española de meteorología la ciudad de A Coruña como uno de los puntos de despegue de estos globos. Meteogalicia también lanza estas meteosondas desde Santiago de Compostela, de forma semanal y cuando hay algún evento meteorológico de especial interés. Estas ascienden hasta unos 25 km de altitud en un lapso entre 60 y 90 minutos.

Despresurización

El otro incidente aéreo ocurrido sobre la comunidad gallega que está investigando la CIAIAC ocurrió el martes 3 de febrero con una aeronave Airbus A320-214 de matrícula G-EZWK procedente de Edimburgo que se dirigía a Fuerteventura.

Según el informe provisional, el vuelo se realizó con el sistema de sangrado del motor 1 inoperativo, contemplándose dicha situación en la normativa de despacho de la aeronave, según apunta la CIAIAC. Se trata de un subsistema neumático que extrae aire caliente y a alta presión directamente del compresor del motor y este aire «sangrado» se utiliza para alimentar otros sistemas de la aeronave como el aire acondicionado, la presurización de la cabina y los sistemas antihielo.

Pero durante la fase de ruta y encontrándose dentro ya del espacio aéreo español, aproximadamente a 70 NM de Santiago de Compostela, se activó un aviso de fuga en el sistema de sangrado del motor 2, que provocó una pérdida de presurización en cabina cuando sobrevolaban Galicia.

La tripulación activó la unidad auxiliar de potencia, y haciendo uso de sus máscaras de oxígeno, se dirigió al aeropuerto de Oporto (Portugal), donde aterrizó sin más eventualidades. Informa la CIAIAC que no se produjeron daños en la aeronave ni que tampoco las personas a bordo sufrieron heridas.