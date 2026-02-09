Cambios en las oposiciones de la Xunta: ¿cuándo entra en vigor la reforma de temarios y plazos?

La Xunta planifica una reforma para su modelo de oposiciones. El objetivo principal es modernizar y adaptar los temarios, a la vez que buscan recortar los tiempos de todos los procesos, incluyendo un proceso más rápido de constitución de los tribunales de selección.

La reforma del modelo de oposiciones se contemplaba ya dentro del Plan Xeral de Mellora dos Servicios Públicos aprobado en 2024 y ahora se recoge en la nueva planificación para el periodo 2026-2027, donde mantiene el calendario previsto. Así, este año se iniciarán los trabajos y la implantación efectiva será en 2027.

La Xunta ve necesaria adaptar los contenidos de los exámenes a los nuevos planes de estudio —nuevos funcionarios con capacidad para manejar la administración electrónica— y agilizar al menos la constitución de los órganos de selección; para lo que planifican crear una bolsa de empleados públicos disponibles para participar en estos órganos y que tengan además una «mayor especialización».

Cuándo se implantan los cambios en las oposiciones

Aunque este año empezarán los trabajos, la implantación efectiva será en 2027. «La concreción de las medidas a adoptar se llevará a cabo una vez esté listo el Plan Estratéxico de Recursos Humanos de la Xunta, que será el documento base para planificar, dirigir y evaluar las decisiones a tomar en los próximos años en materia de gestión de recursos humanos y que se aprobará en este 2026», aclara la Consellería de Facenda.

Pero no es el único cambio que quiere acometer la Xunta en materia de recursos humanos. Entre los objetivos para 2027 está implantar «una gestión más ágil» del personal. La idea es poder disponer de los empleados públicos para adaptar su trabajo a las necesidades «de cada momento». Así, plantean puestos «más versátiles» y que incluso se puedan organizar proyectos interdepartamentales.

La Consellería de Facenda quiere simplificar también las escalas de funcionarios y personal laboral. «Se trata de refundirlas y reducir su número en la medida de lo posible». El calendario fija para este año establecer ya una propuesta con aquellas escalas que se quieren suprimir o fusionar para que en 2027 se pueda aprobar el proyecto legislativo.