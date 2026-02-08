La Xunta ha formado a más de 7.000 docentes en tecnologías inteligentes desde 2020

A través de los programas de formación permanente del profesorado, desde el curso 2020-2021 la Xunta ha impartido cursos en tecnologías inteligentes e inteligencia artificial a 7.192 docentes, en 325 actividades que tuvieron una alta demanda y muy buena valoración de los docentes.

Estas acciones formativas se enmarcan en la estrategia de la Xunta para adaptar el sistema educativo a la incorporación progresiva de los avances tecnológicos en las aulas, y están dirigidas a todos los niveles educativos, desde Infantil hasta Formación Profesional. Hay más de 200 cursos diferentes, todos con un enfoque ético, pedagógico y de desarrollo profesional, que incluyen desde impresión 3D, drónica o programación, al diseño de actividades o análisis de datos con inteligencia artificial.

Cuestionado al respecto, Iván Gómez Conde, que lleva alrededor de una década formando a docentes desde los Centros de Formación y Recursos (CFR) de Galicia y el Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), celebra que en los últimos años los cursos "aumentasen exponencialmente", y que "todos los docentes" tengan hoy en día "la facilidad de poder formarse en cualquier materia que necesiten" en su propio centro. Por ejemplo, explica, si la mayoría de los profesores de un colegio necesita un curso sobre IA, se imparte en las propias instalaciones. Además, existen jornadas específicas, como congresos o seminarios, y formaciones online a las que los docentes también pueden apuntarse.

Frente al "estigma" que a veces pesa sobre la profesión docente, Gómez subraya que el profesorado suele mostrarse "muy activo" en este aspecto. Como ejemplo, recuerda el caso de un docente a punto de jubilarse que acudió a uno de sus cursos sobre cortadoras láser con la ilusión de "querer aprender y poder hacer algo con sus alumnos" tras la instalación de esta tecnología en su centro.

Recientemente, con la vista puesta en el futuro, la Consellería de Educación aprobó el Plan de bienestar digital, una hoja de ruta para gestionar de forma adecuada el uso de las tecnologías inteligentes en la educación, lo que pasa sí o sí por la capacitación del profesorado, que se hará colaborando con las universidades. Además de seguir promoviendo la formación permanente, se llevarán a cabo formaciones especializadas y una guía de uso para mejorar su desempeño en entornos digitales, y la Xunta implantará un sistema autonómico de análisis de las tecnologías emergentes empleadas en los centros y un Código de buenas prácticas tecnodidácticas.