Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo recupera el trenAgua Monte GallegoBimba y LolaExtranjeros Comercio VigoReducción Estómago TurquíaCaso PitanxoPraia América
instagramlinkedin

La Xunta alerta de «riesgo de desbordamientos» en los ríos de A Peroxa, Coirós, Ames y Betanzos y prioriza su vigilancia

El control se mantiene en todos los ríos de la comunidad pero con especial atención por su elevado caudal en el Miño, el Mandeo, el Mendo y el Sar

Presa de Velle con el Miño crecido

Presa de Velle con el Miño crecido / Iñaki Osorio

R. V.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el plan de vigilancia sobre el caudal de los ríos de cara a prevenir inundaciones (Plan Inungal) y, dentro de él, ha elevado a nivel rojo por un "riesgo de desbordamiento" al Miño en A Peroxa (Ourense), el Mandeo en Coirós (A Coruña), el Mendo en Betanzos (A Coruña) y el Sar en Bertamiráns (Ames, A Coruña).

De esta forma, el control se establece sobre todos los ríos de la comunidad, pero con "especial atención" a estos cursos dado su nivel "muy elevado de caudal". En estos casos, el riesgo de desbordamiento puede afectar a zonas habitadas y vías de comunicación.

Además, también sigue con especial atención otros ríos en nivel naranja que presentan riesgo de desbordamientos. Así se incluyen, en la provincia de A Coruña, el Mero (Betanzos y Cambre), Xubia (San Sadurniño) Barcés (Abegondo), Anllóns (Culleredo), Tambre (Oroso y Trazo) y el riachuelo Xundarana (Pobra do Caramiñal).

En Pontevedra, las miradas están sobre el Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), O Con (Vilafarcía) Bermaña (Caldas), Lérez (Pontevedra), Baltar (Sanxenxo), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Lagares y Eifonso (Vigo) y Miño (Salvaterra de Miño).

Noticias relacionadas

Finalmente, en la provincia de Ourense, también se vigilará el Avia (Ribadavia), Limia (Bande), Támega (Oímbra), mientras que en Lugo ninguno se encuentra en nivel naranja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
  2. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  3. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
  4. Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora
  5. El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
  6. Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
  7. Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero
  8. Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes

El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural

La Xunta alerta de «riesgo de desbordamientos» en los ríos de A Peroxa, Coirós, Ames y Betanzos y prioriza su vigilancia

La Xunta alerta de «riesgo de desbordamientos» en los ríos de A Peroxa, Coirós, Ames y Betanzos y prioriza su vigilancia

Los expertos en control de plagas de termitas: «No hay concello que no haya tenido»

Los expertos en control de plagas de termitas: «No hay concello que no haya tenido»

Lo que Galicia se juega en las elecciones de Portugal

Lo que Galicia se juega en las elecciones de Portugal

Los gallegos son minoría en Odontología, donde hay 12 alumnos iraníes: «La gente quiere marcharse y estudiar es la forma más fácil de hacerlo»

La muralla de Lugo sufre un derrumbe interior a causa de las lluvias

Un estudio con tintes en los cebos revela que los termiteros alcanzan un radio de 50 metros

Un estudio con tintes en los cebos revela que los termiteros alcanzan un radio de 50 metros

El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua

El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
Tracking Pixel Contents