La Xunta alerta de «riesgo de desbordamientos» en los ríos de A Peroxa, Coirós, Ames y Betanzos y prioriza su vigilancia
El control se mantiene en todos los ríos de la comunidad pero con especial atención por su elevado caudal en el Miño, el Mandeo, el Mendo y el Sar
La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el plan de vigilancia sobre el caudal de los ríos de cara a prevenir inundaciones (Plan Inungal) y, dentro de él, ha elevado a nivel rojo por un "riesgo de desbordamiento" al Miño en A Peroxa (Ourense), el Mandeo en Coirós (A Coruña), el Mendo en Betanzos (A Coruña) y el Sar en Bertamiráns (Ames, A Coruña).
De esta forma, el control se establece sobre todos los ríos de la comunidad, pero con "especial atención" a estos cursos dado su nivel "muy elevado de caudal". En estos casos, el riesgo de desbordamiento puede afectar a zonas habitadas y vías de comunicación.
Además, también sigue con especial atención otros ríos en nivel naranja que presentan riesgo de desbordamientos. Así se incluyen, en la provincia de A Coruña, el Mero (Betanzos y Cambre), Xubia (San Sadurniño) Barcés (Abegondo), Anllóns (Culleredo), Tambre (Oroso y Trazo) y el riachuelo Xundarana (Pobra do Caramiñal).
En Pontevedra, las miradas están sobre el Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), O Con (Vilafarcía) Bermaña (Caldas), Lérez (Pontevedra), Baltar (Sanxenxo), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Lagares y Eifonso (Vigo) y Miño (Salvaterra de Miño).
Finalmente, en la provincia de Ourense, también se vigilará el Avia (Ribadavia), Limia (Bande), Támega (Oímbra), mientras que en Lugo ninguno se encuentra en nivel naranja.
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar
- Llueve sobre mojado en Galicia: tormentas y alerta por mal tiempo en el arranque de febrero
- Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes