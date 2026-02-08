Más de la mitad de los alumnos de primero de Odontología son de fuera de Galicia: hay 12 iraníes

Los gallegos son minoría en el primer curso del único grado público de Odontología de la comunidad, en la Universidade de Santiago de Compostela, donde la mayoría del alumnado es o bien autonomías o del extranjero. Los estudiantes gallegos ni siquiera representan la mitad de los matriculados en primer curso este año: son 42 de un total de 86. Una cifra que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la equidad del modelo universitario actual, en un sistema marcado por diferencias estructurales en las pruebas de acceso, que condicionan quién logra finalmente una plaza.

Concretamente, los estudiantes gallegos del primer curso representan el 48,8%. Otro 32,6% se corresponde con alumnos de otras comunidades, y el 18,6% restante, con jóvenes extranjeros, todos ellos de países de fuera de la Unión Europea. Entre los estudiantes nacionales, la mayoría procede de Andalucía (9 alumnos), Asturias (4) y Extremadura (3), aunque también hay matriculados de Aragón, Castilla y León, Madrid, Valencia, Baleares, Canarias o Cantabria. En total, suman 28.

Diferencias territoriales

La composición del alumnado vuelve a poner el foco en el funcionamiento del sistema de acceso universitario y en el peso que tienen las diferencias territoriales a la hora de competir por plazas en titulaciones de alta demanda, como las sanitarias. Basta con comparar las notas de corte, más elevadas en comunidades como Andalucía o Asturias que en Santiago. En el grado de Odontología de la USC este curso fue de 12,57, frente al 13,2 de las universidades de Sevilla y Granada o el 12,7 de la de Oviedo. En Extremadura, en cambio, no se imparte este grado, por lo que los estudiantes que desean cursarlo deben salir necesariamente de la comunidad.

A ello se suma una reivindicación histórica tanto de la comunidad educativa como de la propia administración gallega, que han reclamado en reiteradas ocasiones la necesidad de solventar las diferencias territoriales en las pruebas de acceso, especialmente en los criterios de corrección, que penalizan sistemáticamente a comunidades como la gallega.

Muestra de ello son las notas medias en la fase general: en Galicia se sitúan en el 6,87, con solo un 4,5% de sobresalientes, frente a Andalucía, donde el promedio alcanza el 7,24 y el 10,5% del alumnado obtiene sobresaliente. Lo mismo ocurre en Extremadura, Asturias o Aragón, donde los aspirantes registran sistemáticamente mejores resultados.

Del mismo modo, en Odontología también destaca el peso de los estudiantes extranjeros, que representan el 18,6%. No obstante, la distribución es muy desigual: de los 16 alumnos internacionales que hay, 12 son de Irán, un país que no tiene convenio con la USC y, por lo tanto, del que vienen por cuenta propia. Por sí solos, representan el 14% del total de matriculados. A mayores, hay un alumno de de Cuba, otro de India, otro de Rumanía y otro de Siria. Todos ellos vienen de países de fuera de la Unión Europea, lo que no resulta llamativo puesto que la USC no aplica tasas más elevadas a los estudiantes extracomunitarios, como sí ocurre en las universidades públicas de otras autonomías, como Barcelona o Madrid.