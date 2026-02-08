Un estudio con tintes en los cebos revela que los termiteros alcanzan un radio de 50 metros

Un estudio realizado en Haro (La Rioja) permitió determinar con precisión el alcance de los termiteros presentes en varias zonas del municipio. Los técnicos desplegaron una red de cebos impregnados con tintes de distintos colores, un método que facilitaba seguir el rastro de las termitas sin alterar su comportamiento natural. Cada color correspondía a un punto de colocación diferente, lo que permitió identificar el recorrido exacto de los insectos una vez que estos morían y eran recuperados para su análisis.

El uso simultáneo de varios tintes reveló un patrón claro: ejemplares procedentes de un mismo termitero aparecían teñidos con colores situados a distancias considerables entre sí. Esa distribución permitió comprobar que las termitas se desplazaban de manera habitual dentro de un radio de acción cercano a los 50 metros. La coincidencia de colores en distintos puntos del perímetro confirmó que un mismo grupo alcanzaba todos ellos, lo que consolidó la conclusión del equipo investigador.

El estudio realizado en el municipio riojano estableció así que los termiteros activos presentan una capacidad de movimiento de aproximadamente 50 metros a la redonda, un dato clave para diseñar estrategias de control más eficaces y delimitar con mayor precisión las áreas de intervención.n