El TSXG admite a trámite el recurso del BNG para acceder a los «acuerdos secretos» entre Altri y Xunta
La documentación que buscan consultar los nacionalistas es el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2021 entre la empresa y la actualmente disuelta Sociedad Impulsa
E. P.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el BNG, para acceder a los «acuerdos secretos» firmados entre la Xunta y Altri. En particular, al memorando de entendimiento rubricada en octubre de 2021 entre la empresa y la actualmente disuelta Sociedad Impulsa.
«El gobierno de Rueda lleva dos años ocultando sus acuerdos secretos con Altri, por eso tuvimos que acudir a la justicia, para poner luz donde el PP quiere que haya opacidad y esperamos poder tener acceso a ese acuerdo que fue asignado por la Xunta», ha denunciado Pontón durante un acto en Sarria.
Pontón ha afirmado que el «empeño» del PPdeG de «esconder» el pacto con Altri es «una prueba de que ese pacto favorece a la macrocelulosa pero perjudica a Galicia, sobre todo a la gente del rural y del mar».
El documento, ha indicado el BNG, fue suscrito por el que, en aquel momento, era presidente de la Sociedad Impulsa y vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde.
El BNG denunció los cambios legales que los populares «hicieron a medida de la empresa lusa» después del pacto de 2021, incluida una indemnización patrimonial si el proyecto fracasa.
«Altri no es la única amenaza»
Con todo, Pontón afirmó que Altri «no es la única amenaza» para mantener un rural vivo, en referencia al acuerdo UE-Mercosur que cuenta con el «apoyo entusiasta del PP».
Un acuerdo que sitúa a los productores gallegos de carne en una «situación de competencia desleal», al estar sometidos a estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal «más estrictos que en los países del Mercosur.
»No apoyamos el acuerdo de Mercosur, porque deja a nuestro sector agroganadero en una situación de indefensión y esto pasa con un gobierno de Rueda cruzado de brazos que abandonó a nuestros ganaderos, al contrario, el PP votó a favor de este acuerdo en el Parlamento Europeo, al igual que el PSOE», ha zanjado Pontón.
