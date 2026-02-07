El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final

¿Cuándo parará de llover? Es la pregunta que se hacen todos los gallegos estos días. Pero tras veinte días seguidos de precipitaciones, los meteorólogos aún no divisan el final. «De momento, no se ve un cambio de patrón en el tiempo en Galicia para las próximas semanas», asegura María Jesús Soto, de MeteoGalicia. Y desde la Aemet pronostican que el tren de borrascas continuará barriendo la comunidad como mínimo hasta la tercera semana de febrero.

Después de Leonardo llegó Marta, que dejó lluvias intensas en la tarde del sábado, más frecuentes en la mitad sur de la comunidad. Galicia está en alerta naranja por fuerte oleaje en Pontevedra y en nivel amarillo en el litoral de Lugo y A Coruña. Además en Ourense y Lugo hay avisos por nieve.

Pero aunque parezca algo inusual, los meteorólogos advierten de que este periodo de lluvias tan persistentes no es algo excepcional, sino que se enmarca en «la variabilidad natural del clima». El culpable de esta situación es el anticiclón de las Azores, que se ha situado más al sur. Según explica María Jesús Soto, este sistema de altas presiones actúa normalmente como «una barrera natural» o un «escudo de protección» para Galicia al desviar las borrascas hacia latitudes más altas como Irlanda o Gran Bretaña. Pero durante el pasado mes de enero el anticiclón se desplazó hacia el sur, lo que debilitó ese efecto protector. «Galicia es así el comité de bienvenida de las borrascas», señala la meteoróloga.

Y de cara a las próximas semanas no se prevén cambios. «Iremos alternando, como ya llevamos en las últimas semanas, la pasada de frentes asociados a estas borrascas activas y frentes con episodios de lluvia y viento intensos, con días relativamente un poquito más tranquilos con chubascos y aire frío», explica Soto.

Más lluvias

Desde la Aemet avisan que la próxima semana será más lluviosa de lo normal en toda la península, pero lo peor se lo llevará Galicia, donde las precipitaciones serán más intensas. «No se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes, aunque es posible que ya de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones acotadas al norte peninsular», explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Durante la jornada de ayer el 112 no registró incidencias importantes. Entre las zonas donde se registraron mayores precipitaciones está Ribadumia con un acumulado de 44 litros por metro cuadrado, Poio, Tui o Pazos de Borbén.

Según la última actualización de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), trece ríos siguen bajo vigilancia en el marco del plan especial ante el riesgo de inundaciones.

El jefe de la oficina de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Carlos Ruiz, asegura que la situación actual en los cauces es «estable y en descenso», pero se espera un repunte con la llegada de la borrasca Marta.

En este sentido, Ruiz ha detallado que actualmente hay 19 puntos de control en situación de aviso hidrológico —11 amarillos, siete naranjas y uno rojo—.

En estos días del mes de febrero se recogieron 122 litros por metro cuadrado, lo que supone un «16% más que la media de un mes de febrero normal» y desde el inicio del año hidrológico se recogieron 820 litros por metro cuadrado, «un 35% más que la media». Los embalses se sitúan al 85%, lo que pone 15 puntos más que la media y 24 más que hace dos semanas.

«A partir del martes, según las últimas previsiones, se esperan precipitaciones intensas, que pueden ser acumulaciones medias entre el martes y el viernes, superiores a los 100 litros por metro cuadrado», explicó.