Municipal
Respaldo al presupuesto de Lugo con el voto de la exsocialista Reigosa
La concejala apoyó una de las enmiendas del PP, relativa a la bonificación del IBI
Redacción
El pleno municipal extraordinario celebrado ayer en Lugo concluyó con el visto bueno a los presupuestos para 2026, en su aprobación inicial, para un montante de 131,9 millones de euros. Las cuentas lograron luz verde de los concejales nacionalistas y socialistas, incluida María Reigosa, que abandonó el partido en fechas recientes y que había trasladado la intención de respaldarlos.
Por su parte, los populares votaron en contra de las cuentas, decisión también ya anunciada, basando su argumentación en los «40 millones de deuda viva que deja» y en la sucesión de «gastos innecesarios». Con todo, el PP logró la aprobación de las cuatro enmiendas llevadas a pleno. Reigosa apoyó una de ellas la relacionada con la bonificación del IBI y la supresión de la plusvalía en las áreas de expansión previstas en el PXOM.
El equipo de gobierno explicó unos presupuestos que recogen importantes inversiones, por 17,7 millones de euros y un gasto social de 6,4. Tanto Ana González Abelleira, por el PSOE, como Rubén Arroxo, en las áreas del BNG, dieron cuenta de las principales actuaciones previstas.
Sin mucho debate, por lo «precipitado» de la tramitación, como alegó la líder del PP, Elena Candia, las cuentas sumaron los 13 votos que permiten continuar el proceso para su aprobación.
