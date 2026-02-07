Piden tres años de cárcel al dueño de una tienda de veterinaria en Carballo por estafar 95.000 euros

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzga este martes, 10 de febrero, al dueño de una tienda de veterinaria en Carballo por estafa, para el que Fiscalía pide tres años de cárcel.

Según el escrito de acusación, este hombre, nacido en 1987 y con antecedentes también por estafa, administrador de la empresa Farmacia Veterinaria 2016 SL —con dos locales en Carballo y Arteixo—, realizó ventas online de productos en 2020 que nunca llegaron a los clientes.

«Durante los cuatro meses anteriores al 19 de septiembre de 2020, el acusado recibió una cantidad importante de pedidos de los productos a cuya venta se dedicaba, sin intención alguna de entregar el producto vendido a esos clientes y, por tanto, actuando con ilícito enriquecimiento al recibir el dinero del cliente pero sin pensar en ningún momento entregar por su parte el producto vendido», sostiene el fiscal.

Abanca prestaba al acusado el servicio de gestión de pagos en TPV en el espacio físico y por vía online, en una cuenta de este hombre. Así, «entre los días 19 y 20 de septiembre de 2020 (sábado y domingo) aprovechando que era fin de semana, lo que aún dificultaría aún más que Abanca pudiera detectar la masiva devolución de operaciones de venta con clientes, y conocedor de que no disponía de saldo positivo para hacer frente a las devoluciones de las operaciones», el acusado realizó un total de 1.124 operaciones de devolución —una a una a través del TPV virtual— que sumaban unos 95.000 euros.

De tal forma, Abanca ha tenido que responder por el total de devoluciones, de unos 95.000 euros, «al no disponer el acusado de saldo en su cuenta» y «generarse por ello el correspondiente descubierto en la cuenta bancaria».

Además de tres años de cárcel y la indemnización a Abanca con esta cantidad —más intereses—, la Fiscalía pide una multa de más de 3.000 euros a pagar por el acusado.