«El pastor hoy no es alguien con un palo, es un empresario»

¿En qué consiste y cómo surge la Escuela de Pastores?

Surge de cero porque es un concepto nuevo en Galicia, aunque hay experiencias en otras comunidades. Es una formación específica para montar, gestionar, dirigir o trabajar en una ganadería extensiva de ovino y caprino, un sector en el que no había este tipo de formación profesional. Se enmarca dentro de lo que llamamos Aptitude Empresarial Agraria, para formar a gente que se quiera incorporar al campo.

¿Dónde se impartirá?

La Xunta impulsa la escuela porque tiene capacidad de formar y expedir el título que capacita para dirigir o trabajar en una explotación, pero es una iniciativa que nace del sector, a través de la asociación Ovica. Se presentaron a un proyecto de obra social de La Caixa para acceder a financiación, asociado a zonas rurales despobladas. Por eso se elige como área de actuación 19 concellos de Ourense. Las clases teóricas se impartirán en uno de ellos, en la sede del Inorde de Xinzo, con el apoyo de la Diputación.

¿En qué consiste la formación?

Son 250 horas teóricas, repartidas en ocho módulos. De ellos, tres son semipresenciales, en los que vas un día y el resto se hace desde casa; y los otros cinco módulos sí requieren presencia un máximo de dos días a la semana, flexible para que la gente pueda formarse y trabajar a la vez. Pero a mayores, la Escuela de Pastores de Galicia impartirá 320 horas de formación práctica y residencia en explotaciones. Con la parte teórica ya adquieres el título, pero a mayores aquí vas a tener la posibilidad de realizar prácticas en ganaderías en alguno de los 19 municipios implicados.

¿Qué materias se abordarán?

Hay un ciclo de gestión técnico-económica de una explotación, cuestiones de trazabilidad y comercialización, riesgos laborales, sensibilización ambiental, agrotecnología, sanidad animal, manejo, producción, forrajes y alimentación... Tendemos a pensar cuando hablamos de pastores en una persona con un palo y un rebaño, pero hoy en día son empresarios agrarios. Hay que cambiar el chip y trasladar ese cambio de perfil.

¿Detectaba el sector una demanda de este perfil profesional?

Sí. Hoy tenemos ya 25 inscritos, lo que confirma que podía haber esa necesidad. Y lo cierto es que para nosotros esa respuesta tan buena es un aliciente.