¿Cómo es la jornada laboral de los profesores de secundaria?

Tras la addenda de este viernes al acuerdo entre Xunta y cuatro de los sindicatos educativos, los profesores de las enseñanzas de educación secundaria están más cerca de volver a tener 18 horas lectivas tras verlas incrementadas a 20 durante casi tres lustros. En todo caso, al margen de lo que decida Galicia, también el Gobierno central impulsa un anteproyecto de ley que prevé que la jornada lectiva de 18 horas se implante el próximo curso.

No es que un profesor de secundaria vaya a trabajar solo 18 horas por semana ni que ahora trabaje 20. En realidad, su número de horas de trabajo no difiere del de otro personal de la Xunta: 37,5 horas y media por semana. Lo que es específico para este colectivo es cómo se distribuyen: le tocan 30 horas de dedicación a actividades en el centro educativo y con presencia en él y otras 7 horas y media complementarias en las que no tiene que pasar en el instituto y que puede destinar a formación, preparación de clases o de pruebas o, como ocurre muy a menudo según cuentan ellos mismos, a corregir exámenes.

Las horas en el centro

De esas 30 horas semanales en el centro, 23 son de horario fijo, un cupo en que se incluyen las 20 de carácter lectivo (clases), dos guardias (incluidos recreos y custodia del estudiantado, desde y hasta el transporte) y una hora de tutoría. Las siete que quedarían se denominan complementarias no fijas y comprenden reuniones del departamento, tutorías y orientación al alumnado, guardas no lectivas, evaluaciones, reuniones de órganos colegiados, reuniones para la elaboración o modificación de documentos de planificación y para su evaluación... Además, el profesorado insiste en cuestionar, durante los últimos años, la cantidad de papeleo que se ve obligado a tramitar. De hecho, la simplificación burocrática es otro de los puntos que sindicatos y Xunta pactaron cuando sellaron el acuerdo por la mejora educativa en 2023.

La actual situación data de 2012, cuando el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy, alegando la coyuntura económica de crisis, aprobó una normativa que supuso un gran cambio para los docentes no universitarios: establecía, como "mínimo", 25 horas en educación infantil y primaria y 20 horas en el resto de las etapas. Desde entonces, el profesorado ha incluído en sus reivindicaciones la vuelta a las anteriores condiciones. Los maestros lograron recuperar en Galicia las 23 horas lectivas el curso pasado y los profesores de secundaria están más cerca de conseguirlo.