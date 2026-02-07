La Escuela de Pastores siembra ilusión en el rural: 25 inscritos en una semana

«Hay que preparar a la gente del campo para trabajar en el siglo XXI». Con esta filosofía, Ovica, la asociación gallega que agrupa a 160 ganaderos de ovino y caprino de las cuatro provincias, pone en marcha junto a la Consellería do Medio Rural la primera Escuela de Pastores de Galicia, una iniciativa que nace con la idea de profesionalizar un sector con más potencial en el rural gallego del que demuestran las cifras actuales. De hecho, solo una semana después de presentarse el proyecto y sin apenas promoción, ya hay 25 alumnos inscritos, una acogida que desborda incluso las previsiones más optimistas.

«La escuela pretende prestigiar la profesión de pastor y que genere el respeto que tiene en otros territorios», explica María Jesús Crespo, presidenta de Ovica y pastora vocacional, con una explotación de más de medio centenar de ovejas en Aranga. Pero otro objetivo es dinamizar el rural a través del empleo. «La escuela de pastores puede generar nuevos puestos como empresarios ganaderos o como trabajadores para explotaciones ya existentes», explica Crespo. «Hay mucha gente con ganas de hacer cosas y detectamos que había que ayudarles de algún modo».

El sector ovino y caprino en Galicia «estaba un poco en el siglo XV y lo que pretendemos es traerlo al XXI». Convencida de que el monte gallego hay «potencial para más», cree que la Escuela de Pastores ayudará a «comprobar, testar sentir, experimentar y aprender» un oficio y una forma de vida que lleva siglos en la tierra. Pero adaptada a los tiempos. «Yo pastoreo con el móvil», admite: «No podemos hacerlo como en el siglo XV».

«Esta escuela es un lujo»

El mismo diagnóstico lo hace desde Ovica su técnica Cristina Díaz. Con 25 inscritos en tiempo récord, la mayoría de Ourense y de Pontevedra, las provincias con más tradición de ovejas y cabras junto a la Montaña lucense, es comprensible que se genere ilusión y optimismo alrededor de esta primera escuela, hasta el punto de temer porque se supere una cifra de alumnos asumible y haya que llegar a filtrar.

«La formación que había para la incorporación al campo hasta ahora era muchas veces generalista y en ella se trataban más las vacas que las ovejas y las cabras», algo que ahora cambia con la escuela, que por lo menos pone la primera piedra para algo más grande.

«Creo que la clave de esta escuela es tener horas de teoría y, sobre todo, prácticas y estancias en ganaderías reales, totalmente gratuitas y con calidad», lo que es «un lujo», asegura Díaz, que cree que será «un empujón al sector».

Inscripciones hasta marzo

La Escuela de Pastores de Xunta y Ovica impartirá sus clases teóricas en Xinzo y las prácticas en algunas de las explotaciones de los 19 concellos ourensanos que participan en esta primera fase. El primer curso se desarrollará ya este año, a partir de marzo, y las inscripciones siguen abiertas durante lo que queda de este mes. Si se cumplen las expectativas, se repetirá e incluso se extenderá a otras comarcas con potencial de Galicia.