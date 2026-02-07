Un AVE Santiago–Madrid queda detenido más de dos horas cerca de Ourense por una avería

Los pasajeros del tren AVE 04364 con destino a Madrid, que salió de la estación de Santiago de Compostela a las 07:58 horas, permanecen detenidos desde hace más de dos horas en las inmediaciones de Ourense a causa de una incidencia técnica.

Según el testimonio de uno de los viajeros, el convoy se paró inicialmente dentro de un túnel y, tras unos minutos, logró reanudar la marcha. Sin embargo, poco después volvió a detenerse, esta vez en medio del monte, sin posibilidad de continuar.

Imagen del interior del tren AVE 04364 con destino a Madrid / Cedida

Posteriormente, los pasajeros fueron informados de que una locomotora acudiría para remolcar el tren hasta Ourense, donde proseguirían el trayecto en otro convoy que, según se les indicó, estaría esperándoles en la estación.

La locomotora del propio AVE habría sufrido una avería y los intentos de reinicio no dieron resultado, por lo que se mantiene la espera de una segunda máquina que permita efectuar el traslado.

No hay información oficial sobre las causas de la incidencia

Mientras tanto, los viajeros continúan a bordo del tren a la espera de una solución para poder continuar viaje hacia Madrid. Por el momento, no se ha facilitado información oficial sobre las causas de la incidencia ni sobre el tiempo estimado para la reanudación del servicio.