Informe
La supresión del subsidio «desprotege» a los exreos
El Gobierno decidió en noviembre suprimir el subsidio de excarcelación a presos recién liberados, que otorgaba a los exreos aproximadamente 480 euros mensuales durante seis meses prorrogables.
Desde entonces, solo pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital, que tarda más en llegar (seis meses de media), supone más burocracia, ignora la especificidad del colectivo y, en muchas ocasiones, ni siquiera se concede. Así se desprende del informe Consecuencias da supresión do subsidio de excarceración e impacto social en Galicia, elaborado por la Fundación Érguete-Integración, que señala que esta decisión aumenta la «desprotección» de los expresos.
