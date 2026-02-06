El Sergas fija topes de gasto farmacéutico a las áreas sanitarias: el incremento no deberá superar el 5%

El gasto sanitario no deja de crecer. Al envejecimiento de la población y el aumento de crónicos se suma, según advierte el Sergas, «la presión inflacionista y la existencia de las reglas de gasto». Esto ha obligado a la Consellería de Sanidade a incluir entre los objetivos que marca a sus áreas sanitarias para 2026 topes tanto en el gasto en recetas como en farmacia hospitalaria, además de ponerles límites a la compra de suministros mediante la fórmula de contratos menores, que no salen a licitación y, por lo tanto, suelen resultar más caros.

En los acuerdos de gestión que se firmaron con los gerentes de las siete áreas sanitarias se incluyen por primera vez indicadores para «garantizar que el gasto real se mantenga dentro de la senda económica prevista». Del cumplimiento de estos objetivos depende el plus de productividad que cobran los profesionales sanitarios, que oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros anuales.

Baremos

El Sergas dará la puntuación máxima a las áreas sanitarias que no eleven su gasto en farmacia por encima del 3,2% respecto a la factura de 2025. Si lo superan, pero no llegan a un crecimiento del 5% les dan la mitad de los puntos. El objetivo no se considerará cumplido si se supera ese 5%.

Contener el crecimiento del gasto farmacéutico es un objetivo ambicioso. En 2024 se incrementó un 9%. Y con los últimos datos del Ministerio de Hacienda, Galicia desembolsó entre enero y noviembre del pasado año 1.909 millones de euros en recetas, farmacia hospitalaria y material farmacéutico, una cifra que supuso un incremento del 7,1% respecto al año anterior. Con el criterio que ahora fija el Sergas de no elevar la factura en farmacia por encima del 5%, las áreas sanitarias tendrían que haber recortado en 37 millones su gasto.

Por otro lado, para impulsar la compra centralizada de material, con la que se consiguen importantes ahorros económicos, Sanidade quiere limitar la contratación a dedo de las gerencias sanitarias. Así, les impone una disminución del 5% en el importe de contratos menores.