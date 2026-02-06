Sanidade pagará más a los médicos de familia si dedican tiempo a investigar

La Atención Primaria está sobrecargada, pero la Consellería de Sanidade considera que los profesionales de los centros de salud deben hacer un mayor esfuerzo en investigación. Para fomentar la producción científica desde los ambulatorios, el Sergas vinculará el complemento de productividad que cobran los profesionales sanitarios al número de proyectos de investigación que emprendan, la publicación de artículos científicos o su participación en jornadas divulgativas.

Es uno de los indicadores incluidos en los acuerdos de gestión que Sanidade firmó con las áreas sanitarias esta semana. La consellería explica que el Marco Estratégico para la Atención Primaria del Ministerio de Sanidad obliga a impulsar la investigación en el ámbito de Atención Primaria. «La investigación en atención comunitaria es fundamental para evaluar el impacto de las intervenciones sobre la salud de la población, identificar factores de éxito y orientar la toma de decisiones basada en la evidencia», argumentan. El problema, en este caso, es que médicos y enfermeras encuentren tiempo para investigar atendiendo a una media de 30 pacientes al día.

Cribados

Además de la investigación en Primaria, Sanidade dará prioridad este año a la detección precoz de tumores de mama y cérvix, además de continuar con los cribados de cáncer colorrectal. El objetivo es reducir los tiempos de demora desde que se produce un resultado positivo hasta que se da cita para las pruebas complementarias.

También se pondrá énfasis en evaluar los tratamientos contra el tabaquismo. Se hará un seguimiento a los pacientes a los que se les receten los fármacos para dejar de fumar para comprobar a los seis meses cuántos han tenido éxito.

En cuanto a la vacunación, la prioridad para 2026 será avanzar en la inmunización antigripal de los niños de 6 a 11 años. El objetivo es que el 60 por ciento se vacunen.

En materia de farmacia, se fija como objetivo aumentar el porcentaje de uso de medicamentos biosimilares e incluir a más pacientes en los sistemas personalizados de dosificación: un total de 627.